Op de 48e dag van de militaire operatie tegen de burgerbevolking van Gaza arresteerden de Israel Defence Forces (IDF) op 23 november om 10 uur GMT de directeur van het Al-Shifa ziekenhuis en verschillende personeelsleden. Ze gaven iedereen in het ziekenhuis 4 uur om te evacueren.

Er is geen ambulance beschikbaar om de ernstig zieken te evacueren. En niemand weet waar ze naartoe gebracht kunnen worden.

Ondanks hun verklaringen en video’s heeft de IDF nog steeds niet kunnen bewijzen dat Hamas een commandokamer onder het ziekenhuis heeft.

Een ziekenhuis aanvallen is een oorlogsmisdaad. De datum van de 4-daagse humanitaire wapenstilstand die onlangs is overeengekomen tussen Israël en het Palestijnse verzet is nog steeds niet bekendgemaakt.