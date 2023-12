En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 65

EDITORIAL

• Israel quiere instaurar “zonas de seguridad” en Gaza y Líbano

AMÉRICAS

• Estados Unidos negará visas a los extremistas israelíes

• El mundo según el secretario de Defensa de Estados Unidos

• Exclusión de un miembro de la Cámara de Representantes por problemas de ética

• El presidente de la Cámara de Representantes se encamina hacia un voto formal por la destitución del presidente Biden

• La Casa Blanca advierte sobre un cese de la “ayuda” a Ucrania

• La Cámara de Representantes bloquea las subvenciones de Estados Unidos a Israel y Ucrania

• Condena judicial contra Purdue Pharma

• El hijo del presidente Biden está citado a comparecer ante la Cámara de Representantes

• ¿Qué es un peligro para Estados Unidos?

• La directora de la USAID visita Gaza

• Arrestan a un ex diplomático estadounidense acusado de ser agente cubano

• Venezuela realizó un referéndum sobre el futuro del Esequibo

EUROPA

• El papa Francisco reprende al presidente de Israel

• Francia anuncia sanciones contra el Hamas

• La policía belga sigue investigando la corrupción del Parlamento Europeo

• Bélgica cierra sus fronteras a los colonos israelíes de Cisjordania

• Italia renuncia al proyecto chino de “nuevas rutas de la seda”

• Un Lander alemán exige que los aspirantes a la nacionalidad alemana aprueben la existencia de Israel

• Divergencia entre las repúblicas bálticas y Polonia

• La comisión encargada de controlar el presupuesto de la UE denuncia la falta de vigilancia de la Comisión Europea

• Estados Unidos no quiere que se hable más de la adhesión de Ucrania a la OTAN

• La inteligencia militar ucraniana asesina un ex diputado ucraniano en Moscú

• El presidente ruso viajó a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

ÁFRICA

• Egipto rechaza el plan de la Unión Europea para Gaza

• Los norafricanos se interrogan sobre el “sueño europeo”

• La Hermandad Musulmana es el eje de la guerra civil sudanesa

• Níger rompe con la Unión Europea

• Las autoridades de Burkina Faso suspenden la difusión del diario francés Le Monde

ASIA

• El primer ministro de Israel enuncia sus objetivos en Gaza

• Netanyahu promete que nunca habrá un Estado palestino

• Inversionistas con información privilegiada apostaron en la bolsa contra la economía de Israel el 2 de octubre

• El New York Times se esfuerza por demostrar que Netanyahu y el Hamas no son cómplices

• Las bitácoras de los atacantes del 7 de octubre

• Cronología de la noche del 6 al 7 de octubre

• Altos militares israelíes reconocen la derrota

• Bezalel Smotrich quiere prolongar la guerra hasta sus últimas consecuencias

• La “guerra total” de Israel

• Los daños de la “guerra total”

• Según reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su boletín del 29 de noviembre:

• Líder de la oposición israelí exige la destitución del primer ministro Netanyahu

• Reanudación del proceso penal contra Netanyahu

• ¿Se puede manifestar contra la guerra?

• Israel convoca al embajador de España por las declaraciones del jefe del gobierno español

• Varios kibutz se niegan a conversar con el primer ministro Netanyahu

• Netanyahu negocia la entrega de medicinas a los rehenes israelíes

• Facebook e Instagram cierran cuentas a pedido de Israel

• Encuentro entre el presidente de Israel y el emir de Qatar

• Israel aconseja a sus ciudadanos que se abstengan de viajar

• La Autoridad Nacional palestina se considera amenazada

• Creación de los “Jóvenes del Diluvio de al-Aqsa”

• Ataque israelí contra el ejército libanés

• Solicitado por Interpol, el ex gobernador del Banco del Líbano viaja libremente

• La República Árabe Siria podrá utilizar los bienes confiscados

• Sublevación siria contra los ocupantes estadounidenses y sus mercenarios kurdos

• Jordania podría estar a punto de romper su acuerdo con Israel sobre la explotación del gas

• Bombardeo estadounidense en Irak

• Nuevas acciones en el frente del Mar Rojo

• El presidente de Turquía opina que Occidente ha dado al “carnicero de Gaza” un permiso para matar

• Turquía no permitirá que Israel asesine palestinos en suelo turco

• Turquía reconoce su apoyo financiero al Hamas

• El presidente de Irán anula su participación en la COP28

• Filipinas reactiva el conflicto sobre el Banco de arena Ayungin

• SpaceX pone en órbita un satélite espía surcoreano

• China tiene los medios necesarios para destruir el sistema de comunicación de las fuerzas armadas de Estados Unidos

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• El secretario general de la ONU pone la cuestión de Gaza en manos del Consejo de Seguridad

• El Consejo de Seguridad de la ONU examina la investigación sobre los crímenes de Daesh

• Rusia ya no participa en la dirección de la Organización Marítima Internacional

• La Corte Penal Internacional investiga los ataques terroristas del 7 de octubre

