De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Dit buitengewone hulpmiddel is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• Israël wil "bufferzones" instellen in Gaza en Libanon

AMERIKA’S

• Geen automatische visa meer voor Israëlische extremisten in de VS

• De toekomstvisie van generaal Lloyd Austin

• George Santos uitgesloten van het Huis van Afgevaardigden

• Mike Johnson voor stemming om Joe Biden af te zetten

• Witte Huis waarschuwt voor stopzetten subsidies aan Oekraïne

• Huis van Afgevaardigden blokkeert subsidies aan Israël en Oekraïne

• De OxyContin-affaire

• Hunter Biden opgeroepen om voor het Huis van Afgevaardigden te verschijnen

• Welke oorlog vormt een gevaar voor de Verenigde Staten?

• Samantha Power in Gaza

• Arrestatie van Manuel Rocha, Amerikaans diplomaat en Cubaans agent

• Referendum over de toekomst van Essequibo

• Libanese Hezbollah opnieuw betrokken in Brazilië

EUROPA

• Paus Franciscus roept Isaac Herzog tot de orde

• 6,9 miljard pond tekort in uitrustingsplan Britse strijdkrachten

• Frankrijk overweegt sancties tegen Hamas

• Het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement wordt voortgezet

• Israëlische kolonisten van de Westelijke Jordaanoever geweerd uit België

• Italië trekt zich terug uit de Zijderoute

• Saksen eist dat immigranten het bestaan van Israël erkennen om genaturaliseerd te worden

• De Baltische staten tegen de Polen

• De Commissie begrotingscontrole van de EU wijst met de vinger naar Oekraïne en de Commissie

• De Verenigde Staten willen niet langer praten over toetreding van Oekraïne tot de NAVO

• Oekraïense militaire inlichtingendienst vermoordt Illia Kyva in Moskou

• Vladimir Poetin in de Emiraten en Saudi-Arabië

AFRIKA

• Egypte verwerpt EU Gaza-plan

• Migratie naar Europa ter discussie

• Moslimbroederschap centraal in burgeroorlog Soedan

• Niger breekt met de EU

• Burkina Faso verbiedt het Franse dagblad Le Monde

AZIË

• Benjamin Netanyahu zet zijn doelstellingen voor Gaza uiteen

• Benjamin Netanyahu belooft dat er nooit een Palestijnse staat zal komen

• Op 2 oktober speculeren insiders op een neergang van de Israëlische economie

• The New York Times probeert aan te tonen dat Netanyahu en Hamas geen medeplichtigen zijn

• De notitieboekjes van de aanvallers op 7 oktober

• Chronologie van de nacht van 6 op 7 oktober

• Hoge militaire personen verklaren de nederlaag

• Bezalel Smotrich wil de oorlog tot het einde voortzetten

• Israël’s "totale oorlog

• De schade van "totale oorlog

• Yair Lapin roept op tot het ontslag van Benjamin Netanyahu

• Benjamin Netanyahu’s proces hervat

• Is het mogelijk om tegen de oorlog te demonstreren?

• Israël roept de Spaanse ambassadeur op om hem te vermanen

• Sommige kibboetsen weigeren te praten met Benjamin Netanyahu

• Benjamin Netanyahu onderhandelt over de levering van medicijnen aan gijzelaars

• Facebook en Instagram sluiten accounts op verzoek van Israël

• Isaac Herzog ontmoet sjeik Tamim bin Hamad Al-Thani

• Israëli’s kunnen minder reizen

• Palestijnse Autoriteit bedreigd

• Oprichting van de "Jeugd van de Al-Aqsa Flood"

• Israël valt het Libanese leger aan

• Riad Salamé reist zonder problemen

• De Arabische Republiek Syrië zal in beslag genomen eigendommen kunnen gebruiken

• Syriërs komen in opstand tegen Amerikaanse bezetters en hun Koerdische huurlingen

• Jordanië verbreekt mogelijk zijn gasovereenkomst met Israël

• Gerichte bombardementen op het Pentagon in Irak

• Het front aan de Rode Zee

• Voor Recep Tayyip Erdoğan heeft het Westen de "slachter van Gaza" een vrijbrief gegeven om te doden

• Turkije zal niet toestaan dat Palestijnen op zijn grondgebied worden vermoord

• Turkije geeft toe Hamas financieel te steunen

• Ebrahim Raissi annuleert zijn deelname aan COP28

• Filippijnen heropenen geschil Tweede Thomas-bank

• Zuid-Korea lanceert spionagesatelliet

• China in staat om Amerikaans militair communicatiesysteem te vernietigen

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• António Guterres verwijst de zaak naar de Veiligheidsraad

• Veiligheidsraad onderzoekt onderzoek naar misdaden van Daesh

• Rusland niet langer lid van het bestuur van de IMO

• Het Internationaal Strafhof onderzoekt de terroristische aanslagen van 7 oktober

• De zin die controverse veroorzaakte