Au sommaire du numéro 72 :

ÉDITORIAL

• 0265 Israël détruit l’UNRWA pour empêcher l’exécution de l’ordonnance de la CIJ

AMÉRIQUES

• 0266 Attaque contre des soldats US en Jordanie

• 0267 Les juifs réformés US pour la « solution à deux États »

• 0268 Procédure de destitution d’Alejandro Mayorkas

• 0269 Vers une agence US de Renseignement du Commerce

• 0270 Peter Navarro condamné pour outrage au Congrès

• 0271 Moratoire sur le gaz liquéfié aux USA

• 0272 Évolution de la population US

• 0273 Sommet international sur la liberté religieuse

• 0274 Les USA sont désorganisés face aux « Ovnis »

• 0276 George Soros milite pour une forme de vote préférentiel

• 0277 Le nombre de migrants à la frontière mexicaine divisé par deux

• 0278 Confirmation des condamnations de María Corina Machado et d’Henrique Capriles

EUROPE

• 0279 La France dément avoir des « mercenaires » en Ukraine

• 0280 Le Conseil constitutionnel français censure des amendements parlementaires parce qu’ils sont éloignés du texte initial

• 0281 France-Télévisions censure ses propres journalistes

• 0282 La France replie le Dixmude

• 0283 Reuven Rivlin accuse à nouveau les Polonais d’avoir massacré les juifs

• 0284 L’Union européenne et le Conseil de l’Europe lorgnent sur les avoirs russes confisqués

• 0285 Les manipulations de l’information selon l’UE

• 0286 L’Ukraine constitue un groupe de haut niveau pour s’immiscer dans les débats publics en Occident

• 0287 Détournement de munitions en Ukraine

• 0288 La Hongrie demande à l’Ukraine de rétablir les droits des magyars

• 0289 La Douma adopte une loi prévoyant la confiscation des biens individus portant atteinte à la Sécurité de l’État

AFRIQUE

• 0290 Rien ne va plus entre l’Égypte et Israël

• 0291 L’Égypte prend contact avec Ansar Allah

• 0292 La Tunisie choisit de financer son budget par l’inflation

• 0293 L’Algérie se protège du Maroc et d’Israël

• 0294 Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la Cedeao

• 0295 L’Iran soutient Abdul Fattah al-Burhan

• 0296 L’envoi d’une mission de police kényane en Haïti est inconstitutionnelle

• 0297 Premier investissement US en Afrique depuis des décennies

ASIE

• 0298 Étude sur l’évolution de la pensée de la population israélienne face à la « question palestinienne »

• 0299 Benjamin Netanyahu et les familles des otages

• 0300 Israël Katz présente son projet d’île artificielle au large de Gaza

• 0301 Selon le WSJ, les FDI ne parviennent pas à détruire les tunnels du Hamas

• 0302 Benjamin Netanyahu ouvre la crise avec le Qatar

• 0303 Le gouvernement Netanyahu créera une commission d’enquête pour vérifier ses propres agissements

• 0304 Itamar Ben-Gvir souhaite que ses soldats puissent tirer sans sommation

• 0305 Les ministres de la Coalition participent à un événement pour des colonies juives à Gaza

• 0306 La Knesset délibère pour la destitution de son unique membre juif anti-sioniste

• 0307 Négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages

• 0308 La Knesset allonge encore les délais de garde à vue

• 0309 Washington et Tel-Aviv préparent la « réforme » de l’Autorité palestinienne

• 0310 La position libanaise face à l’ennemi israélien

• 0311 Les États-Unis évaluent les conséquences de leur départ de Syrie

• 0312 Les États-Unis négocient leur éventuel départ d’Iraq

• 0313 Les Émirats arabes unis ont assassiné une centaine de Frères musulmans au Yémen durant la guerre

• 0314 Le département d’État valide la vente de F-16 à la Türkiye, mais de F-35 à la Grèce

• 0315 La Türkiye exporte le pétrole russe en Occident

• 0316 L’Iran maîtrise les lanceurs de satellite en orbite basse

• 0317 L’Iran accuse l’Otan de provoquer l’instabilité mondiale

• 0318 Le Pakistan accuse Bharat d’exécutions extrajudiciaires sur son sol

• 0319 Condamnations en chaine pour Imran Khan

• 0320 Narendra Modi inaugure le temple de Ram à Ayodhya

• 0321 Tentative de révolution de couleur au Bengladesh

• 0322 Contacts sino-US en Thaïlande

• 0323 Un nouveau roi en Malaisie pour cinq ans

• 0324 Selon Beijing, l’usage de la force en mer Rouge ne peut qu’empirer la situation

• 0325 Liquidation de China Evergrande

• 0326 La Chine dénonce le déploiement de l’armée US alentour de Taïwan et déplace ses routes aériennes civiles

• 0327 Des experts contestent la théorie de la diffusion du Covid depuis le marché aux poissons de Wuhan

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0328 La CIJ ordonne le rétablissement en Crimée de l’Assemblée des tatars et de l’enseignement en ukrainien

• 0329 Pramila Patten enquête sur les crimes sexuels du 7 octobre

• 0330 La CPI enquête sur le Soudan plutôt que sur Gaza

• 0331 La vision des BRICS de Sergei Lavrov