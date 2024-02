Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme, senza fare emergere la divisione di Hamas tra Fratelli Mussulmani e partigiani della Resistenza palestinese, nonché quella di Israele tra nazionalisti e partigiani del suprematismo ebraico. Nel momento in cui l’Iran entra in guerra ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

− Sottoscrizione annuale: 150 euro

− Sottoscrizione mensile: 15 euro

Abbondandovi non solo sarete informati in profondità, ma sosterrete il nostro impegno.

Nel sommario del numero 72:

EDITORAILE

0265 Israele distrugge l’UNRWA per impedire l’esecuzione dell’ordinanza della CIJ

AMERICHE

0266 Attacco a soldati statunitensi in Giordania

0267 Gli ebrei riformati statunitensi favorevoli alla “soluzione a due Stati”

0268 Procedimento per la destituzione di Alejandro Mayorkas

0269 Verso un’Agenzia statunitense d’intelligence del Commercio

0270 Peter Navarro condannato per oltraggio al Congresso

0271 Negli Stati Uniti moratoria sul gas liquefatto

0272 Come evolve la popolazione statunitense

0273 Vertice internazionale sulla libertà religiosa

0274 Gli Stati Uniti disorganizzati per far fronte agli UFO

0276 George Soros milita per una modalità di voto preferenziale

0277 Dimezzato il numero dei migranti al confine con il Messico

0278 Confermate le condanne di María Corina Machado e di Henrique Capriles

EUROPA

0279 La Francia smentisce la presenza di “mercenari” francesi in Ucraina

0280 Il Consiglio costituzionale francese censura alcuni emendamenti parlamentari perché troppo discosti dal testo iniziale

0281 France-Télévision censura i suoi giornalisti

0282 La Francia ritira il Dixmude

0283 Reuven Rivlin accusa di nuovo i polacchi di aver massacrato gli ebrei

0284 L’Unione europea e il Consiglio d’Europa adocchiano i beni russi confiscati

0285 Le manipolazioni dell’informazione secondo la Ue

0286 L’Ucraina costituisce un gruppo di alto livello per interferire nei pubblici dibattiti in Occidente

0287 In Ucraina dirottate munizioni

0288 l’Ungheria chiede all’Ucraina di ripristinare i diritti dei magiari

0289 la Duma adotta una legge che prevede la confisca di beni di chi attenta alla sicurezza dello Stato

AFRICA

0290 Si deteriorano i rapporti tra Egitto e Israele

0291 L’Egitto prende contatto con Ansar Allah

0292 La Tunisia decide di finanziare il bilancio con l’inflazione

0293 l’Algeria si protegge dal Marocco e da Israele

0294 Il Burkina Faso, il Mali e il Niger lasciano la Cedeao

0295 L’Iran sostiene Abdul Fattah al-Burhan

0296 L’invio di una missione di polizia del Kenya ad Haiti è incostituzionale

0297 Primo investimento statunitense in Africa da decenni

ASIA

0298 Uno studio sull’opinione pubblica israeliana

0299 Benjamin Netanyahu e le famiglie degli ostaggi

0300 Israël Katz presenta il progetto di un’isola artificiale al largo di Gaza

0301 Secondo lo WSJ, le FDI non riescono a distruggere i tunnel di Hamas

0302 Benjamin Netanyahu apre la crisi con il Qatar

0303 Il governo Netanyahu varerà una commissione d’inchiesta per verificare i propri maneggi

0304 Itamar Ben-Gvir auspica che i propri soldati possano sparare senza preavviso

0305 I ministri della Coalizione partecipano a un evento per il ritorno di colonie ebree a Gaza

0306 La Knesset delibera sulla destituzione del suo unico membro ebreo antisionista

0307 Negoziazioni per un cessate-il-fuoco e la liberazione degli ostaggi

0308 La Knesset allunga di nuovo la durata del fermo di polizia

0309 Washington e Tel-Aviv preparano la «riforma» dell’Autorità palestinese

0310 La posizione libanese di fronte al nemico israeliano

0311 Gli Stati Uniti stimano le conseguenze del loro ritiro dalla Siria

0312 Gli Stati Uniti negoziano la loro eventuale partenza dall’Iraq

0313 Durante la guerra nello Yemen gli Emirati Arabi Uniti hanno assassinato un centinaio di Fratelli Mussulmani

0314 Il dipartimento di Stato convalida la vendita di F-16 alla Turchia, ma di F-35 alla Grecia

0315 La Turchia esporta petrolio russo in Occidente

0316 L’Iran sa governare i vettori di satelliti in orbita bassa

0317 L’Iran accusa la Nato di provocare l’instabilità mondiale

0318 Il Pakistan accusa Bharat di esecuzioni extragiudiziali sul proprio territorio

0319 Condanne a catena per Imran Khan

0320 Narendra Modi inaugura il tempio di Ram ad Ayodhya

0321 Tentativo di rivoluzione colorata in Bangladesh

0322 Contatti Cina-Usa in Thailandia

0323 In Malesia un nuovo re per cinque anni

0324 Secondo Beijing, l’uso della forza nel Mar Rosso non può che peggiorare la situazione

0325 Liquidazione di Cina Evergrande

0326 La Cina denuncia il dispiegamento delle forze armate statunitensi in prossimità di Taiwan e discosta le proprie rotte aeree civili

0327 Degli esperti contestano la teoria secondo la quale la diffusione del Covid proverrebbe dal mercato del pesce di Wuhan

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

0328 La CIJ ordina il ristabilimento in Crimea dell’Assemblea dei tatari e dell’insegnamento in ucraino

0329 Pramila Patten indaga sui crimini sessuali del 7 ottobre

0330 La CPI inchiesta sul Sudan invece che su Gaza

0331 I BRICS secondo Sergei Lavrov