Zusammenfassung von Nr. 72 :

LEITARTIKEL

0265 Israel zerstört UNRWA, um die Vollstreckung der Anordnung des IGH zu verhindern

AMERIKA

0266 Angriff auf US-Soldaten in Jordanien

0267 US-Reformjuden für die "Zwei-Staaten-Lösung"

0268 Amtsenthebungsverfahren gegen Alejandro Mayorkas

0269 Bald eine US-Agentur für Handelsgeheimdienst

0270 Peter Navarro wegen Missachtung des Kongresses verurteilt

0271 Moratorium für Flüssiggas in den USA

0272 Entwicklung der US-Bevölkerung

0273 Internationaler Gipfel zur Religionsfreiheit

0274 Die USA sind angesichts der "UFOs" desorganisiert

0276 George Soros drängt auf ein Vorzugswahlverfahren

0277 Zahl der Migranten an der mexikanischen Grenze halbiert

0278 Bestätigung der Verurteilungen von María Corina Machado und Henrique Capriles

EUROPA

0279 Frankreich bestreitet, "Söldner" in der Ukraine zu haben

0280 Der französische Verfassungsrat lehnt parlamentarische Änderungsanträge ab, weil sie weit vom ursprünglichen Text entfernt sind

0281 France-Télévisions zensiert seine eigenen Journalisten

0282 Frankreich zieht die Dixmude zurück

0283 Reuven Rivlin beschuldigt Polen erneut, Juden abzuschlachten

0284 Europäische Union und Europarat beäugen beschlagnahmte russische Vermögenswerte

0285 Manipulation von Informationen laut der EU

0286 Ukraine setzt hochrangige Gruppe ein, um sich in die öffentlichen Debatten im Westen einzumischen

0287 Munitions-Entführung in der Ukraine

0288 Ungarn fordert Ukraine auf, die Rechte der Magyaren wiederherzustellen

0289 Die Duma verabschiedet ein Gesetz, das die Beschlagnahme von individuellem Eigentum, das die Staatssicherheit beeinträchtigt, vorsieht

AFRIKA

0290 Zwischen Ägypten und Israel läuft nichts mehr

0291 Ägypten nimmt Kontakt mit Ansar Allah auf

0292 Tunesien beschließt seinen Haushalt durch Inflation zu finanzieren

0293 Algerien schützt sich vor Marokko und Israel

0294 Burkina Faso, Mali und Niger treten aus der ECOWAS aus

0295 Iran unterstützt Abdel Fattah al-Burhan

0296 Entsendung einer kenianischen Polizeimission nach Haiti verfassungswidrig

0297 Erste US-Investition in Afrika seit Jahrzehnten

ASIEN

0298 Studie über die Entwicklung der Denkweise der israelischen Bevölkerung in der "Palästinenserfrage"

0299 Benjamin Netanjahu und die Familien der Geiseln

0300 Israel Katz stellt sein künstliches Inselprojekt vor der Küste des Gazastreifens vor

0301 Laut WSJ gelingt es der IDF nicht, Hamas-Tunnel zu zerstören

0302 Benjamin Netanjahu eröffnet Krise mit Katar

0303 Netanjahu-Regierung setzt Untersuchungskommission ein, um ihr eigenes Vorgehen zu überprüfen

0304 Itamar Ben-Gvir will, dass seine Soldaten ohne Vorwarnung schießen können

0305 Minister der Koalition nehmen an Veranstaltung für jüdische Siedlungen in Gaza teil

0306 Knesset berät über Amtsenthebung ihres einzigen antizionistischen jüdischen Mitglieds

0307 Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln

0308 Knesset verlängert Verwahrfristen weiter

0309 Washington und Tel Aviv bereiten "Reform" der Palästinensischen Autonomiebehörde vor

0310 Die libanesische Position gegenüber dem israelischen Feind

0311 USA bewerten Konsequenzen ihres Abzugs aus Syrien

0312 US-Gespräche über möglichen Abzug aus dem Irak

0313 Die Vereinigten Arabischen Emirate ermordeten im Jemen während des Krieges 100 Mitglieder der Muslimbruderschaft

0314 US-Außenministerium genehmigt Verkauf von F-16 an die Türkiye, aber den von F-35 an Griechenland

0315 Türkiye exportiert russisches Öl in den Westen

0316 Iran beherrscht Satelliten-Trägerraketen in niedriger Umlaufbahn

0317 Iran wirft der NATO vor, globale Instabilität zu provozieren

0318 Pakistan wirft Bharat außergerichtliche Tötungen auf seinem Boden vor

0319 Kettenverurteilung für Imran Khan

0320 Narendra Modi weiht Ram-Tempel in Ayodhya ein

0321 Farbrevolutionsversuch in Bangladesch

0322 Chinesisch-amerikanische Kontakte in Thailand

0323 Ein neuer König in Malaysia für fünf Jahre

0324 Peking sagt, dass Gewaltanwendung im Roten Meer die Situation nur verschlimmern kann

0325 China Evergrande Liquidation

0326 China verurteilt US-Militäreinsatz rund um Taiwan und verlagert zivile Flugrouten

0327 Experten bestreiten Covid-Ausbreitungstheorie vom Fischmarkt in Wuhan

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

0328 IGH ordnet Wiedereinsetzung der tatarischen Versammlung und des ukrainisch-sprachigen Unterrichts auf der Krim an

0329 Pramila Patten untersucht Sexualverbrechen vom 7. Oktober

0330 IStGH untersucht eher Sudan als Gaza

0331 Sergej Lawrows Vision der BRICS-Staaten