Au sommaire du numéro 74 :

ÉDITORIAL

• 0391 Des indépendantistes juifs du Biafra veulent proclamer un second Israël

AMÉRIQUES

• 0392 Le Canada refuse d’extrader le SS Yaroslav Hunk

• 0393 Joe Biden s’oppose à une opération militaire à Rafah

• 0394 Joe Biden qualifie Benjamin Netanyahu de « trou du cul »

• 0395 Robert Hur affirme qu’il ne faut pas poursuivre Joe Biden pour avoir stocké des documents confidentiels parce qu’il est sénile

• 0396 Patrick Morrisey demande que l’on tire les conclusions du rapport de Robert Hur

• 0397 La Cour suprême délibère sur l’exclusion de Donald Trump du scrutin présidentiel au Colorado

• 0398 La Chambre des représentants vote la destitution d’Alejandro Mayorkas

• 0399 Le House Freedom Caucus remet en cause l’espionnage de masse aux États-Unis et dans les États alliés

• 0400 Les États-uniens ignorent comment fonctionnent leurs institutions

• 0401 Les « vaccins » anti-Covid augmentent considérablement les risques de myocardie

• 0402 Les États-Unis volent un Boeing 247 vénézuélien

EUROPE

• 0403 David Cameron « sanctionne » les colons suprémacistes juifs de Cisjordanie

• 0404 Le plan de paix libano-israélien de David Cameron

• 0405 Le plan de paix libano-israélien de Stéphane Séjourné

• 0406 La France dénonce un « réseau de propagande pro-russe »

• 0407 Le Conseil d’État français remet en question la liberté d’expression dans l’audiovisuel

• 0408 Les Pays-Bas ne pourront pas livrer de F-S5 à Israël

• 0409 L’industrie d’armement allemande se développe

• 0410 Nancy Fraser veut pouvoir fermer des comptes bancaires pour menace « potentielle » à l’ordre public

• 0411 La Norvège soutient l’UNRWA

• 0412 Élections présidentielle en Finlande

• 0413 La Pologne aurait utilisé Pegasus contre son opposition

• 0414 L’Union européenne limite provisoirement les autorisations d’importations agricoles ukrainiennes

• 0415 Washington déclare violer les résolutions du Conseil de sécurité sur le Kosovo

• 0416 L’Ukraine confisque les biens des expatriés qui refusent de partir au front

• 0417 Un nouveau chef des forces armées ukrainiennes

• 0418 La Russie lance des mandats d’arrêt contre des ministres estoniens

• 0419 La Russie dénonce les combats à Gaza

• 0420 La Russie n’acceptera pas la confiscation de ses avoirs par l’Union européenne

AFRIQUE

• 0421 Négociations au Caire pour l’avenir de Gaza

• 0422 L’Égypte se prépare à recevoir un million de Gazaouis

• 0423 Manifestation au Maroc pour Gaza

• 0424 La famille Déby Itno se déchire au Tchad

ASIE

• 0425 Les comptes-rendus de réunion du gouvernement israélien sont tronqués

• 0426 Israël affirme que le Hamas avait un quartier général sous le siège de l’UNRWA

• 0427 Gilad Erdan met en cause le directeur de l’UNRWA

• 0428 Manifestation contre Benjamin Netanyahu

• 0429 Manifestation pour des législatives anticipées

• 0430 Amir Ohana boycotte le secrétaire général de l’Onu

• 0431 L’agence Mody’s baisse la cotation de l’économie israélienne

• 0432 Un journaliste israélien sanctionné

• 0433 Tsahal libère 2 otages en tuant 67 innocents

• 0434 Tzav 9 contre l’aide humanitaire aux Gazaouis

• 0435 Itamar Ben-Gvir refuse de participer à une réunion de la Knesset

• 0436 Possible retour de Saad Hariri au Liban

• 0437 Abdallah II de Jordanie précise son point de vue aux côtés de Joe Biden

• 0438 La Chine, vedette du salon de l’armement saoudien

• 0439 Narendra Modi en campagne électorale aux Émirats arabes unis

• 0440 Le Qatar précise son point de vue sur la guerre à Gaza

• 0441 L’aide humanitaire turque bloquée par Israël

• 0442 Deux Afghans emprisonnés sans inculpation durant 14 ans et torturés par le « pays de la Liberté »

• 0443 Beijing ne tuera pas d’autres Chinois

• 0444 Les grandes banques chinoises se plient aux interdictions états-uniennes de commercer avec la Russie

• 0445 La Chine précise sa position face à la guerre contre les Gazaouis

• 0446 Les États-Unis stationnent secrètement des troupes à Taïwan

• 0447 Les révélations sur la « secte Moon » provoqueraient la chute du gouvernement

• 0448 Le Japon s’engage pour l’Ukraine

ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

• 0449 L’Institut international d’études stratégiques interprète le développement du marché mondial de l’armement

• 0450 Le FMI et la Banque mondiale sont pessimistes

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0451 La Russie plaide au Conseil de sécurité pour l’application des accords de Minsk

• 0452 Le Conseil de sécurité condamne l’interdiction du dinar au Kosovo

• 0453 Selon l’OMS, les hôpitaux de Gaza n’ont plus de fournitures

• 0454 L’Afrique du Sud saisit la CIJ à propos de l’opération militaire israélienne contre Rafah

• 0455 Emmanuel Macron polémique avec Francesca Albanese

• 0456 Corruption au sein du programme HYPREP du PNUE

• 0457 Les nations du Forum des îles du Pacifique perturbées par les avancées chinoises