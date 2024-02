Um zu verstehen, was international vor sich geht, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Sie müssen verschiedene Töne hören. Konfrontieren Sie sich mit widersprüchlichen Argumenten.

Zusammenfassung von Nr. 74 :

LEITARTIKEL

0391 Jüdische Separatisten in Biafra wollen ein zweites Israel ausrufen

AMERIKA

0392 Kanada weigert sich, SS Jaroslav Hunk auszuliefern

0393 Joe Biden widersetzt sich einer Militäroperation in Rafah

0394 Joe Biden nennt Benjamin Netanjahu ein "Arxxxloch"

0395 Robert Hur behauptet, Joe Biden sollte nicht wegen der Aufbewahrung geheimer Dokumente strafrechtlich verfolgt werden, weil er senil ist

0396 Patrick Morrissey fordert, die Schlussfolgerungen aus dem Bericht von Robert Hur zu ziehen

0397 Supreme Court berät über Donald Trumps Ausschluss aus der Präsidentschaftswahl in Colorado

0398 Das Repräsentantenhaus stimmt für die Amtsenthebung von Alejandro Mayorkas

0399 House Freedom Caucus stellt Massenspionage in den USA und verbündeten Staaten in Frage

0400 Amerikaner wissen nicht, wie ihre Institutionen funktionieren

0401 Covid-"Impfstoffe" erhöhen deutlich das Myokardrisiko

0402 USA stehlen eine venezolanische Boeing 747

EUROPA

0403 David Cameron "sanktioniert" jüdische Siedler im Westjordanland

0404 David Camerons libanesisch-israelischer Friedensplan

0405 Stéphane Séjourné‘ s libanesisch-israelischer Friedensplan

0406 Frankreich prangert "pro-russisches Propagandanetzwerk" an

0407 Der französische Staatsrat stellt die Meinungsfreiheit im audiovisuellen Sektor in Frage

0408 Die Niederlande können keine F-35 nach Israel liefern

0409 Deutsche Rüstungsindustrie expandiert

0410 Nancy Faeser will in der Lage sein, Bankkonten wegen "potenzieller" Bedrohung der öffentlichen Ordnung zu schließen

0411 Norwegen unterstützt UNRWA

0412 Präsidentschaftswahlen in Finnland

0413 Polen soll Pegasus gegen seine Opposition eingesetzt haben

0414 Europäische Union schränkt vorübergehend Einfuhrgenehmigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine ein

0415 Washington verletzt Resolutionen des Sicherheitsrats zum Kosovo

0416 Ukraine konfisziert Eigentum von Ausgewanderten, die sich weigern, an die Front zu gehen

0417 Ein neuer Chef der Streitkräfte der Ukraine

0418 Russland erlässt Haftbefehl gegen estnische Minister

0419 Russland verurteilt Kämpfe in Gaza

0420 Russland wird die Beschlagnahmung seines Vermögens durch die Europäische Union nicht akzeptieren

AFRIKA

0421 Verhandlungen in Kairo über die Zukunft des Gazastreifens

0422 Ägypten bereitet sich auf die Aufnahme von einer Million Menschen aus Gaza vor

0423 Protest in Marokko für Gaza

0424 Familie Déby Itno reißt sich im Tschad auseinander

ASIEN

0425 Protokolle der israelischen Regierungssitzungen sind gekürzt

0426 Israel behauptet, die Hamas habe ihr Hauptquartier unter dem Hauptsitz der UNRWA gehabt

0427 Gilad Erdan verwickelt UNRWA-Direktor

0428 Protest gegen Benjamin Netanjahu

0429 Demonstration für vorgezogene Parlamentswahlen

0430 Amir Ohana boykottiert UN-Generalsekretär

0431 Moodys Herabstufung der israelischen Wirtschaft

0432 Israelischer Journalist sanktioniert

0433 IDF befreit 2 Geiseln und tötet 67 unschuldige Menschen

0434 Tzav 9 gegen humanitäre Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens

0435 Itamar Ben-Gvir weigert sich, an der Knesset-sitzung teilzunehmen

0436 Saad Hariri könnte in den Libanon zurückkehren

0437 Abdullah II. von Jordanien erläutert seinen Standpunkt an der Seite von Joe Biden

0438 China, Star der saudischen Waffenmesse

0439 Narendra Modi in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Wahlkampf

0440 Katar klärt seine Position zum Gaza-Krieg

0441 Türkische humanitäre Hilfe von Israel blockiert

0442 Zwei Afghanen seit 14 Jahren ohne Anklage inhaftiert und von "Land der Freiheit" gefoltert

0443 Peking wird keine anderen Chinesen töten

0444 Chinas Großbanken halten sich an US-Handelsverbote mit Russland

0445 China stellt seine Position zum Krieg gegen Gaza-bewohner klar

0446 USA stationieren heimlich Truppen in Taiwan

0447 Enthüllungen über den "Moon Kult" würden die Regierung zu Fall bringen

0448 Japan engagiert sich für die Ukraine

INTERNATIONALE VERBÄNDE

0449 Das Internationale Institut für Strategische Studien interpretiert die Entwicklung des globalen Rüstungsmarktes

0450 IWF und Weltbank pessimistisch

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

0451 Russland bittet den Sicherheitsrat um Umsetzung der Minsker Vereinbarungen

0452 Sicherheitsrat verurteilt Verbot des Kosovo-Dinar

0453 Den Krankenhäusern in Gaza gehen laut WHO die Vorräte aus

0454 Südafrika verweist israelische Militäroperation gegen Rafah an IGH

0455 Kontroverse zwischen Emmanuel Macron und Francesca Albanese

0456 Korruption im UNEP-Programm HYPREP

0457 Pazifisches Inselforum Nationen durch chinesische Vorstöße zerrüttet