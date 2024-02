En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 74:

EDITORIAL

• 0391 En Biafra, separatistas judíos quieren proclamar un segundo Israel

AMÉRICAS

• 0392 Canadá se niega a extraditar al SS Yaroslav Hunk

• 0393 El presidente estadounidense “exige” condiciones para la operación militar israelí en Rafah

• 0394 Biden califica a Netanyahu de “hueco del culo”

• 0395 Para la justicia estadounidense no vale la pena acusar al presidente Biden porque está senil

• 0396 Un fiscal general estadounidense estima que, después del informe de Hur, habría que considerar que el presidente Biden ya no está en condiciones de gobernar

• 0397 La Corte Suprema delibera sobre la exclusión del ex presidente Donald Trump de la elección presidencial en el Estado de Colorado

• 0398 La Cámara de Representantes se pronuncia por la destitución del secretario de Seguridad de la Patria de la administración Biden

• 0399 Legisladores solicitan límites claros al espionaje de masas en Estados Unidos

• 0400 Los estadounidenses no saben cómo funcionan sus instituciones

• 0401 Las “vacunas” anticovid a base de ARN mensajero incrementan considerablemente los riesgos de miocarditis

• 0402 Estados Unidos roba un Boeing 247 a Venezuela

EUROPA

• 0403 Londres “sanciona” a colonos supremacistas judíos de Cisjordania

• 0404 El plan británico de paz para Líbano e Israel

• 0405 El plan de paz de Francia para Líbano e Israel

• 0406 Francia denuncia una “red de propaganda prorrusa”

• 0407 El Consejo de Estado de Francia cuestiona la libertad de prensa en los medios audiovisuales

• 0408 Países Bajos no podrá entregar aviones de guerra F-35 a Israel

• 0409 Alemania apuesta por la industria armamentista

• 0410 La ministro del Interior de Alemania quiere poder cerrar cuentas bancarias por amenaza “potencial” al orden público

• 0411 Apoyo de Noruega a la UNRWA

• 0412 Elección presidencial en Finlandia

• 0413 Según el nuevo jefe de gobierno, el Estado polaco usó Pegasus para espiar la oposición

• 0414 La Unión Europea limita temporalmente las autorizaciones de importaciones agrícolas ucranianas

• 0415 Estados Unidos viola conscientemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Kosovo

• 0416 Kiev confiscará los bienes de los ucranianos que se nieguen a regresar al país para enrolarse en el ejército

• 0417 Kiev nombra un nuevo jefe de las fuerzas armadas

• 0418 Rusia emite órdenes de arresto contra 3 ministros de Estonia

• 0419 Rusia denuncia las operaciones militares en Gaza

• 0420 Rusia rechaza la confiscación de sus fondos congelados por la Unión Europea

ÁFRICA

• 0421 Negociaciones en El Cairo sobre el futuro de Gaza

• 0422 Egipto se prepara para recibir un millón de gazauitas

• 0423 Manifestación por Gaza en Marruecos

• 0424 En Chad, discordia en el seno de la familia Déby

ASIA

• 0425 Descubren que las minutas de las reuniones del gobierno israelí están mutiladas

• 0426 Israel afirma que el Hamas tenía un puesto de mando debajo de la sede de la UNRWA

• 0427 El representante de Israel en la ONU arremete contra la UNRWA

• 0428 Manifestación en Haifa contra Benyamin Netanyahu

• 0429 Exigen elecciones legislativas anticipadas en Israel

• 0430 El presidente del parlamento de Israel deja plantado al secretario general de la ONU

• 0431 La agencia Mody’s rebaja la nota de la economía israelí

• 0432 Represalias del gobierno de Israel contra un periodista israelí

• 0433 El ejército de Israel mata 67 inocentes para liberar 2 rehenes

• 0434 El movimiento israelí Tzav 9 bloquea la ayuda humanitaria enviada a Gaza

• 0435 El ministro de Seguridad Nacional se niega a comparecer ante el parlamento israelí

• 0436 Posible regreso a Líbano del ex primer ministro Saad Hariri

• 0437 El rey de Jordania se alinea junto al presidente estadounidense Joe Biden

• 0438 China, vedette de la feria del armamento en Arabia Saudita

• 0439 El primer ministro indio hace campaña electoral en Emiratos Árabes Unidos

• 0440 Qatar precisa su posición sobre Gaza

• 0441 Israel bloquea ayuda humanitaria turca para Gaza

• 0442 El “país de la libertad” encarceló sin juicio y torturó a 2 afganos durante 14 años

• 0443 El gobierno de la República Popular China no tiene intenciones de “matar a otros chinos”

• 0444 Los grandes bancos chinos se pliegan a las prohibiciones estadounidenses de comerciar con Rusia

• 0445 China precisa su posición frente a la guerra israelí contra la población de Gaza

• 0446 Estados Unidos estaciona tropas en Taiwán

• 0447 Las revelaciones sobre la Secta Moon están a punto de provocar la caída del gobierno japonés

• 0448 El gobierno japonés se implica en Ucrania

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

• 0449 El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos interpreta el desarrollo del mercado mundial del armamento

• 0450 Pesimismo del FMI y el Banco Mundial

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 0451 Rusia exige en el Consejo de Seguridad que se apliquen los Acuerdos de Minsk

• 0452 El Consejo de Seguridad de la ONU condena la prohibición del dinar serbio en Kosovo

• 0453 La OMS reporta que los hospitales de Gaza se han quedado sin material médico

• 0454 Sudáfrica denuncia la operación militar israelí contra Rafah ante la Corte Internacional de Justicia

• 0455 Polémica entre Francia y la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados

• 0456 Corrupción en un programa de descontaminación vinculado a la ONU

• 0457 Los miembros del Foro de Islas del Pacífico ante los avances de China