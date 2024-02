Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire du numéro 75 :

ÉDITORIAL

• 0458 L’Ukraine au cœur de la Conférence sur la sécurité de Munich

AMÉRIQUES

• 0459 Une partie de la classe dirigeante US envisage de reculer

• 0460 La Chambre des représentants se prononce pour affamer les Syriens

• 0461 Le Pentagone s’apprête à livrer de nouvelles armes à Israël bien que la Maison-Blanche dénonce une éventuelle opération à Rafah

• 0462 Le département d’État n’a pas confirmation des viols de femmes et fillettes palestiniennes

• 0463 L’amiral Samuel Paparo met en garde contre les problèmes de la logistique militaire

• 0464 Les États-Unis ne sont plus le leader mondial en matière d’innovation

• 0465 Les armes US se détériorent dans les entrepôts des armées

• 0466 Suite de l’enquête sur les Biden

• 0467 Luiz Inácio Lula da Silva condamne autant Israël que le Hamas

• 0468 Javier Milei vend le lithium argentin à Israël

EUROPE

• 0469 Londres se moque de la frise du Parthénon

• 0470 Le prince William se rend à nouveau en Cisjordanie

• 0471 La France signe un traité de Défense avec l’Ukraine

• 0472 La France censure 20 canaux Télégram

• 0473 L’Allemagne signe un traité de Défense avec l’Ukraine

• 0474 L’Italie transférera des demandeurs d’asile en Albanie pour y attendre leur statut

• 0475 Olaf Scholz a fait obstacle à la nomination d’Ursula von der Leyen à l’Otan

• 0476 Selon Vladimir Poutine, l’Allemagne s’oppose à la fourniture de gaza russe à ses industriels

• 0477 Le Saint-Siège s’oppose à la cogestion des évêchés allemands

• 0478 Les États-Unis tentent de contrôler toute publication les concernant dans le monde

• 0479 Le « deux poids, deux mesures » de l’UE face à la Pologne

• 0480 Les agriculteurs polonais bloquent la frontière ukrainienne

• 0481 Robert Fico s’oppose à l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan

• 0482 La Serbie n’appliquera pas les « sanctions » de l’UE contre la Russie

• 0483 Accord azéri-arménien pour un Traité de paix

• 0484 L’Otan contrôlerait les possibles lancements de missiles ukrainiens sur la Russie

• 0485 Le Bélarus dénonce des tentatives occidentales de « révolution colorée »

• 0486 La Russie libère Avdeïevka

• 0487 Vladimir Poutine précise l’importance du conflit ukrainien pour la Russie

• 0488 La Russie abroge l’autorisation accordée aux pêcheurs anglais en mer de Barents

• 0489 La Russie pourrait redéfinir son plateau continental

• 0490 Mort d’Alexeï Navalny

• 0491 Le Kremlin et la mort d’Alexeï Navalny

• 0492 Le directeur de Nativ interpelé à l’aéroport de Moscou

• 0493 Le British Council servirait de couverture au MI6 en Ukraine

• 0494 Radio Free Europe interdit en Russie

AFRIQUE

• 0495 Libération d’Hisham Kassem

• 0496 La Turquie abroge la citoyenneté turque de Mahmud Huseyin

• 0497 Rached Ghannouchi en grève de la faim par solidarité avec d’autres islamistes

• 0498 Confusion autour de l’élection présidentielle sénégalaise

• 0499 Mamadi Doumbouya renvoie son gouvernement

• 0500 Les réfugiés soudanais menacés de famine

• 0501 La Russie est prête à aider les Comores à recouvrer sa souveraineté sur Mayotte

ASIE

• 0502 Benny Gantz fixe les conditions de l’opération à Rafah

• 0503 Bezalel Smotrich considère que le sort des otages est moins important que la maîtrise du Hamas

• 0504 Miki Zohar soutient une incursion terrestre à Rafah

• 0505 Témoignage des pillages des FDI

• 0506 Isaac Herzog justifie les interdictions de rassemblement durant le ramadan

• 0507 Mahmoud Abbas dénonce le veto US

• 0508 Où sont Yahya et Mohammed Sinwar ?

• 0509 Le 7 octobre, le Hamas aurait manqué la prison de Shikma

• 0510 Nagib Mikati désigne le nouveau chef d’état-major

• 0511 Nissan fouille par effraction la résidence de Carlos Ghosn à Beyrouth

• 0512 L’exploitation des hydrocarbures libanais repoussée

• 0513 Les Émirats poursuivent des Frères musulmans

• 0514 Nouvelles armes iraniennes

• 0515 Israël sabote la diffusion du gaz en Iran

• 0516 Les Talibans toujours pas reconnus par l’Onu

• 0517 Libération de Thaksin Shinawatra

• 0518 Kim Yo-jong et le Japon

• 0519 La Corée du Sud censure des chaînes favorables à la Corée du Nord

• 0520 La Chine n’arme pas l’Ukraine, mais lui vend des produits à double usage

• 0521 L’opposition dépose une motion de censure contre un ministre financé par la « secte Moon »

OCÉANIE

• 0522 L’Australie demande la libération de Julian Assange

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0523 Vifs affrontements aux Nations unies à propos de l’interprétation de la Charte

• 0524 Veto US au Conseil de sécurité et algarade avec la Chine

• 0525 Premières auditions de la CIJ sur les conséquences juridiques de l’occupation israélienne

• 0526 La CIJ et la prise de Rafah

• 0527 Le PAM suspend son aide alimentaire au Nord de Gaza