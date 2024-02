De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Dit buitengewone hulpmiddel is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

Inhoud van nummer 75 :

EDITORIAL

0458 Oekraïne centraal op de veiligheidsconferentie in München

AMERIKA

0459 Een deel van de heersende klasse in de VS overweegt afstand te nemen

0460 Huis van Afgevaardigden stemt voor uithongering Syriërs

0461 Het Pentagon bereidt zich voor op de levering van nieuwe wapens aan Israël ondanks afwijzing door het Witte Huis van een mogelijke operatie bij Rafah

0462 Buitenlandse Zaken heeft geen bevestiging van verkrachting van Palestijnse vrouwen en meisjes

0463 Admiraal Samuel Paparo waarschuwt voor militaire logistieke problemen

0464 De Verenigde Staten zijn niet langer wereldleider op het gebied van innovatie

0465 Amerikaanse wapens verslechteren in militaire magazijnen

0466 Verder onderzoek naar de familie Biden

0467 Luiz Inácio Lula da Silva veroordeelt zowel Israël als Hamas

0468 Javier Milei verkoopt Argentijns lithium aan Israël

EUROPA

0469 Londen drijft de spot met de friezen van het Parthenon

0470 Prins William bezoekt opnieuw de Westelijke Jordaanoever

0471 Frankrijk tekent defensieverdrag met Oekraïne

0472 Frankrijk censureert 20 Telegram-kanalen

0473 Duitsland tekent defensieverdrag met Oekraïne

0474 Italië brengt asielzoekers over naar Albanië in afwachting van status

0475 Olaf Scholz heeft benoeming Ursula von der Leyen in NAVO geblokkeerd

0476 Volgens Vladimir Poetin is Duitsland tegen de levering van Russisch gas aan zijn industriëlen

0477 Heilige Stoel verzet zich tegen gezamelijk beheer van Duitse bisdommen

0478 De Verenigde Staten proberen alle publicaties over hen wereldwijd te controleren

0479 De EU meet met twee maten als het om Polen gaat

0480 Poolse boeren blokkeren de Oekraïense grens

0481 Robert Fico verzet zich tegen toetreding van Oekraïne tot de NAVO

0482 Servië zal geen EU-"sancties" tegen Rusland toepassen

0483 Azerisch-Armeense akkoord over vredesverdrag

0484 NAVO controleert mogelijke Oekraïense raketlanceringen op Rusland

0485 Wit-Rusland verwerpt westerse pogingen tot "kleurenrevolutie

0486 Rusland bevrijdt Avdejevka

0487 Vladimir Poetin legt het belang van het Oekraïense conflict voor Rusland uit

0488 Rusland trekt toestemming voor Britse vissers in de Barentszzee in

0489 Rusland zou zijn continentaal plat kunnen herdefiniëren

0490 De dood van Alexei Navalny

0491 Het Kremlin en de dood van Alexei Navalny

0492 Nativ-directeur ondervraagd op luchthaven Moskou

0493 Britse Raad naar verluidt gebruikt als dekmantel voor MI6 in Oekraïne

0494 Radio Vrij Europa verboden in Rusland

AFRIKA

0495 Vrijlating van Hisham Kassem

0496 Turkije trekt Turks staatsburgerschap in van Mahmud Huseyin

0497 Rached Ghannouchi in hongerstaking uit solidariteit met andere islamisten

0498 Verwarring rond Senegalese presidentsverkiezingen

0499 Mamadi Doumbouya ontslaat zijn regering

0500 Soedanese vluchtelingen bedreigd door hongersnood

0501 Rusland is bereid Comoren te helpen de soevereiniteit over Mayotte terug te krijgen

AZIË

0502 Benny Gantz schetst de voorwaarden voor de Rafah-operatie

0503 Bezalel Smotrich vindt het lot van de gijzelaars minder belangrijk dan het bedwingen van Hamas.

0504 Miki Zohar steunt een grondinvasie in Rafah

0505 Bewijs van plundering door de IDF

0506 Isaac Herzog rechtvaardigt verbod op Ramadan bijeenkomsten

0507 Mahmoud Abbas hekelt veto VS

0508 Waar zijn Yahya en Mohammed Sinwar?

0509 Hamas heeft Shikma-gevangenis overgeslagen op 7 oktober

0510 Nagib Mikati benoemt nieuwe stafchef

0511 Nissan breekt in in de woning van Carlos Ghosn in Beiroet

0512 Libanese olie en gaswinning uitgesteld

0513 Emiraten vervolgen Moslimbroederschap

0514 Nieuwe Iraanse wapens

0515 Israël saboteert Irans gasvoorziening

0516 Taliban nog steeds niet erkend door VN

0517 Vrijlating Thaksin Shinawatra

0518 Kim Yo-jong en Japan

0519 Zuid-Korea censureert kanalen die positief staan tegenover Noord-Korea

0520 China bewapent Oekraïne niet, maar verkoopt producten voor tweeërlei gebruik

0521 Japanse oppositie dient een motie van afkeuring in tegen een minister die wordt gefinancierd door de "Moon-sekte

OCEANIË

0522 Australië roept op tot de vrijlating van Julian Assange

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

0523 Verhitte discussies bij de Verenigde Naties over de interpretatie van het Handvest

0524 Veto van de VS in de Veiligheidsraad en aanvaring met China

0525 Eerste hoorzittingen van het ICJ over de juridische gevolgen van de Israëlische bezetting

0526 Het ICJ en de inname van Rafah

0527 WFP schort voedselhulp aan noordelijk Gaza op