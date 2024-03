Cette diversité est d’autant plus indispensable que l’on nous présente le massacre de Gaza de manière univoque ; que l’on ne perçoit pas la division du Hamas entre Frères musulmans et partisans de la Résistance palestinienne ni celle d’Israël entre nationalistes et partisans du suprémacisme juif. Au moment où l’Iran entre en guerre, on nous masque les réactions de la majorité du monde.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 77 :

ÉDITORIAL

• 0597 Les gangs passent à l’attaque du pouvoir en Haïti

AMÉRIQUES

• 0598 Le commandant du CentCom en tournée au Moyen-Orient élargi

• 0599 Kamala Harris joue le « mauvais flic » de Gaza

• 0600 Benny Gantz vient s’assurer du soutien de Washington contre Benjamin Netanyahu

• 0601 Washington condamne une société de logiciels espions israélienne

• 0602 Le Congrès pourrait annuler l’exemption de responsabilité des laboratoires ayant fabriqué des médicaments ARN messager contre la Covid

• 0603 Le Nicaragua porte plainte à la CIJ contre l’Allemagne

• 0604 Javier Milei prêt à la confrontation avec son parlement

EUROPE

• 0605 George Galloway réélu à la Chambre des Communes

• 0606 La France inscrit le droit à l’avortement dans sa constitution

• 0607 L’armée allemande réfléchit aux armes nécessaires pour que l’Ukraine détruise le pont de Kertch

• 0608 Viktor Orbán constate la fin de l’hégémonie occidentale

• 0609 Petr Pavel au secours de l’Ukraine

• 0610 L’Union européenne devrait créer une zone provisoire de libre-échange avec l’Ukraine et la Moldavie

• 0611 Pour la Russie, la Suède et le Danemark ont admis que ce sont les États-Unis qui ont saboté Nord Stream

• 0612 Les ambassadeurs des membres de l’Otan à Moscou contre la Russie

AFRIQUE

• 0613 Négociations sur la Palestine au Caire

• 0614 Inquiétude égyptienne à propos de l’implication du général Abdul Fattah al-Burhan avec la Confrérie des Frères musulmans

• 0615 En Égypte, les Frères musulmans hésitent à changer de stratégie

• 0616 Le Maroc ne tire aucun intérêt à sa normalisation avec Israël

• 0617 Échec de la médiation libyenne du conflit soudanais

• 0618 Macky Sall s’en va

• 0619 Le Burkina Faso, le Mali et le Niger créent une force conjointe anti-jihadistes

ASIE

• 0620 Les FDI massacrent 112 personnes lors d’une distribution de nourriture

• 0621 Des colons juifs commencent à investir la Bande de Gaza

• 0622 L’UNRWA prépare un rapport sur les tortures pratiquées par les FDI

• 0623 Démission en chaîne de responsables de la propagande israélienne

• 0624 Mohammad Barakeh dénonce la responsabilité collective de ceux qui soutiennent les massacres israéliens

• 0625 Le Comité pour la protection des journalistes dénonce les meurtres israéliens de journalistes

• 0626 50 journalistes internationaux réclament de pouvoir entrer dans la Bande de Gaza

• 0627 Yoav Gallant entre à nouveau en conflit avec Benjamin Netanyahu

• 0628 Avigdor Lieberman plaide pour des législatives anticipées

• 0629 Manifestations israéliennes contre Benjamin Netanyahu

• 0630 Benjamin Netanyahu pour la liberté de culte des musulmans

• 0631 Israël accuse à nouveau l’UNRWA

• 0632 Itamar Ben-Gvir demande des mesures contre Benny Gantz

• 0633 Pouvoir juif demande un durcissement de la loi anti-terroriste

• 0634 En Israël, des prisonniers en cages

• 0635 La Jordanie et les États-unis larguent quelques repas sur les plages de Gaza

• 0636 Toutes les factions palestiniennes se rassemblent à Moscou

• 0637 Pour Roni Strier, le gouvernement israélien ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité

• 0638 La Résistance islamique au Liban cible les FDI

• 0639 Mohammad Raad attend l’erreur d’Israël

• 0640 Le Hamas demande aux USA de cesser de livrer des armes à Israël

• 0641 Les États-Unis ne parviennent pas à conclure de paix séparée au Liban

• 0642 Des Forces spéciales néerlandaises et espagnoles sous couverture au Liban

• 0643 Abdallah II inquiet de l’interdiction de célébrer le ramadan à Al-Qods

• 0644 Le Canada et les Pays-Bas contre la Syrie devant la CIJ

• 0645 La Syrie se retient d’intervenir

• 0646 L’Iran revendique une part du gaz de Durra

• 0647 L’Iran saisit du pétrole états-unien

• 0648 Ansar Allah menace les navires britanniques

• 0649 Les Anglo-Saxons coupent les communications au Yémen

• 0650 Ansar Allah revoit sa stratégie

• 0651 Les Iraniens boudent les urnes

• 0652 Du lithium au Kazakhstan

• L’Institut sud-coréen de géosciences et de ressources minérales (KIGAM) a reconnu avoir découvert des gisements de lithium d’une valeur de 15 milliards de dollars à l’Est du Kazakhstan.

• 0653 Bharat renforce sa présence dans l’océan indien

• 0654 Le PTI conteste l’élection du président de l’Assemblée pakistanaise

• 0655 Accrochage sino-philippin sur le second banc Thomas Shoal

• 0656 La Corée du Sud accuse une nouvelle fois la Corée du Nord de hacker ses serveurs

• 0657 Le scandale de la « secte Moon » piétine au Japon

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0658 Volker Turk relance la rumeur des crimes chinois au Xinjiang

• 0659 Tedros Adhanom Ghebreyesus scandalisé par le bombardement de tentes de civils à Gaza

• 0660 L’agence Onu-Femmes dénonce une guerre contre les femmes à Gaza

• 0661 L’ASEAN et l’Australie réaffirment leur appartenance à un « monde fondé sur des règles »