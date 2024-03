Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Deze diversiteit is des te belangrijker omdat het bloedbad in Gaza ons op een eenzijdige manier wordt voorgeschoteld; omdat we de scheidslijn in Hamas tussen de Moslimbroederschap en aanhangers van het Palestijnse verzet niet zien, of de scheidslijn in Israël tussen nationalisten en aanhangers van het joodse suprematisme. In een tijd waarin Iran ten strijde trekt, worden de reacties van de meerderheid van de wereld voor ons verborgen gehouden.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat. We zijn begonnen in de zomer van 2022 en hebben geleidelijk een team van specialisten opgebouwd dat de hele wereld bestrijkt. Deze nieuwsbrief is nog onvolmaakt, maar nu al ongeëvenaard.

Inhoud van nummer 77 :

EDITORIAL

• 0597 Bendes vallen de macht aan in Haïti

AMERIKA’S

• 0598 CentCom-commandant reist door het Midden-Oosten

• 0599 Kamala Harris speelt ’Bad Cop’ van Gaza

• 0600 Benny Gantz verzekert zich van de steun van Washington tegen Benjamin Netanyahu

• 0601 Washington veroordeelt een Israëlisch spywarebedrijf

• 0602 Het Congres zou de vrijstelling van aansprakelijkheid van laboratoria die mRNA-medicijnen tegen Covid produceerden nietig kunnen verklaren

• 0603 Nicaragua dient een klacht in bij het ICJ tegen Duitsland

• 0604 Javier Milei klaar voor confrontatie met zijn parlement

EUROPA

• 0605 George Galloway herkozen in het Lagerhuis

• 0606 Frankrijk legt recht op abortus vast in grondwet

• 0607 Het Duitse leger overweegt de wapens te leveren die Oekraïne nodig heeft om de brug bij Kerch te vernietigen

• 0608 Viktor Orbán ziet het einde van de westerse hegemonie

• 0609 Petr Pavel schiet Oekraïne te hulp

• 0610 De Europese Unie moet een voorlopige vrijhandelszone met Oekraïne en Moldavië creëren.

• 0611 Voor Rusland hebben Zweden en Denemarken toegegeven dat het de Verenigde Staten waren die Nord Stream saboteerden

• 0612 NAVO-ambassadeurs in Moskou tegen Rusland

AFRIKA

• 0613 Onderhandelingen over Palestina in Caïro

• 0614 Egyptische bezorgdheid over betrokkenheid van generaal Abdul Fattah al-Burhan met de Moslimbroederschap

• 0615 IIn Egypte is de Moslim Broederschap niet geneigd zijn strategie te veranderen

• 0616 Marokko haalt geen voordeel uit zijn normalisatie met Israël

• 0617 Libische bemiddeling in Soedan mislukt

• 0618 Macky Sall treedt af

• 0619 Burkina Faso, Mali en Niger richten een gezamenlijke anti-jihadistische strijdmacht op

AZIË

• 0620 IDF slacht 112 mensen af tijdens voedseldistributie

• 0621 Joodse kolonisten beginnen zich in de Gazastrook te vestigen

• 0622 UNRWA bereidt rapport voor over martelingen door IDF

• 0623 Een reeks Israëlische propagandaleiders neemt ontslag

• 0624 Mohammad Barakeh wijst op de collectieve verantwoordelijkheid van degenen die Israëlische bloedbaden steunen

• 0625 Comité ter bescherming van journalisten hekelt Israëlische moorden op journalisten

• 0626 50 internationale journalisten eisen toegang tot de Gazastrook

• 0627 Yoav Gallant botst opnieuw met Benjamin Netanyahu

• 0628 Avigdor Lieberman roept op tot vervroegde parlementsverkiezingen

• 0629 Israëlische demonstraties tegen Benjamin Netanyahu

• 0630 Benjamin Netanyahu voor vrijheid van godsdienst voor moslims

• 0631 Israël beschuldigt UNRWA opnieuw

• 0632 Itamar Ben-Gvir roept op tot maatregelen tegen Benny Gantz

• 0633 Jewish Power roept op tot strengere antiterrorismewet

• 0634 In Israël zitten gevangenen in kooien

• 0635 Jordanië en de Verenigde Staten droppen een paar maaltijden op de stranden van Gaza

• 0636 Alle Palestijnse facties bijeen in Moskou

• 0637 Voor Roni Strier kan de Israëlische regering haar verantwoordelijkheid niet afschuiven.

• 0638 Het Islamitisch Verzet in Libanon mikt op de IDF

• 0639 Mohammad Raad wacht tot Israël een fout maakt

• 0640 Hamas vraagt VS te stoppen met wapenleveranties aan Israël

• 0641 De Verenigde Staten slagen er niet in een apart vredesakkoord te sluiten in Libanon

• 0642 Nederlandse en Spaanse Special Forces undercover in Libanon

• 0643 Abdullah II bezorgd over verbod Ramadan-viering in Al-Quds

• 0644 Canada en Nederland dagen Syrië voor het ICJ

• 0645 Syrië ziet af van interventie

• 0646 Iran eist aandeel Durra-gas op

• 0647 Iran legt beslag op VS-olie

• 0648 Ansar Allah bedreigt Britse schepen

• 0649 Angelsaksen snijden communicatie in Jemen af

• 0650 Ansar Allah herziet zijn strategie

• 0651 Iraniërs keren zich af van de verkiezingen

• 0652 Lithium in Kazachstan

• 0653 Bharat versterkt zijn aanwezigheid in de Indische Oceaan

• 0654 De PTI vecht de verkiezing van de voorzitter van de Pakistaanse Assemblee aan

• 0655 Chinees-Philipijnse aanvaring op de tweede Thomas Shoal bank

• 0656 Zuid-Korea beschuldigt Noord-Korea opnieuw van hacken van zijn servers

• 0657 Het "Moon sekte" schandaal stokt in Japan

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 0658 Volker Turk doet geruchten over Chinese misdaden in Xinjiang herleven

• 0659 Tedros Adhanom Ghebreyesus verontwaardigd over het bombarderen van burgertenten in Gaza

• 0660 Het VN-agentschap voor gendergelijkheid betreurt oorlog tegen vrouwen in Gaza

• 0661 ASEAN en Australië bevestigen hun inzet voor een "op regels gebaseerde wereld