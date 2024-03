US-Präsident Joe Biden hieß die italienische Premierministerin Giorgia Meloni im Weißen Haus herzlich willkommen und sprach mit ihr, nachdem er ihr für Italiens "unerschütterliche Unterstützung der Ukraine" gedankt hatte, über die Situation in Gaza, wo "der Verlust von Menschenleben herzzerreißend ist". Um den Menschen in Gaza zu helfen, "werden wir Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft in die Ukraine abwerfen und versuchen, andere Zugangswege in die Ukraine zu öffnen". Ein Freud’scher Lapsus/Versprecher blieb in dem offiziellen Video auf der Website der italienischen Regierung, das von Tausenden von Regierungs- und Parlamentsmitgliedern, lokalen Verwaltungsbeamten und Journalisten der großen Medien angesehen wurde. Selbstverständlich kann alles, was der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, nicht in Frage gestellt werden.

Noch weniger kann der politisch-mediale Mainstream die Veröffentlichung offizieller Daten über US-Militärlieferungen an Israel zulassen. Sobald Israel den Krieg in Gaza begann, lieferten die Vereinigten Staaten ihm in etwas mehr als einem Monat 10 000 Tonnen Waffen, die von 244 Frachtflugzeugen und 20 Schiffen transportiert wurden. Darunter befanden sich mehr als 15 000 Bomben, darunter 1000kg-Bomben, und 50000 Artilleriegeschosse. Die Biden-Regierung hat Israel mehr als 14 Milliarden Dollar gegeben, um mehr US-Waffen zu kaufen. Das bedeutet, dass der Großteil der 70 000 Tonnen Bomben, die Wohnviertel in Gaza dem Erdboden gleichmachten und palästinensische Zivilisten massakrierten, von den Vereinigten Staaten an Israel geliefert wurden. Sie haben ihm sogar die Caterpillar-Bulldozer zur Verfügung gestellt, die, mit Panzerung ausgestattet, gleichzeitig mit den Panzern vorrücken und alles zerstören, was ihnen unter ihrem Gewicht von 64 Tonnen begegnet.

Die Zahlen des andauernden Völkermords in Gaza sprechen für sich: Bis heute wurden 37534 Menschen ermordet oder sind verschwunden; 13430 Kinder ermordet; 8900 Frauen getötet; 364 medizinisches Personal getötet; 269 entführt; 132 Journalisten ermordet; 71920 Verletzte; 17000 Kinder ohne ihre Eltern; 32 Krankenhäuser außer Betrieb; 53 Gesundheitszentren außer Betrieb; 700 000 Patienten mit Infektionskrankheiten; 350 000 Patienten mit chronischen Krankheiten, die keine Versorgung mehr haben; 270 000 zerstörte Häuser; 400 Schulen und Universitäten zerstört; 500 Moscheen zerstört; 290 archäologische Stätten zerstört.

Präsident Biden, der Israels Völkermord in Palästina weiterhin militärisch und politisch unterstützt, kündigt in seiner Rede zur Lage der Nation an, dass er die US-Streitkräfte angewiesen habe, eine Notfallmission durchzuführen, um einen temporären, schwimmenden Hafen im Mittelmeer vor der Küste des Gazastreifens zu installieren, den große Schiffe mit Lebensmitteln beliefern können. Sauberes Wasser, Medikamente und Notunterkünfte. "Die Vereinigten Staaten", sagte er, "führen die internationalen Bemühungen, um mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen."