Het Russische Ministerie van Defensie meldt dat Russische vliegtuigen op 17 januari 2024 twee hoge-precisieraketten hebben afgevuurd op een militair gebouw in Charkiv/Kharkov, de voormalige Sovjethoofdstad van Oekraïne tussen de oorlogen.

Het gebouw werd volledig verwoest. Het doelwit was de huisvesting van "buitenlandse huurlingen", voornamelijk Fransen. Er werden ongeveer zestig lichamen gevonden en 20 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen.

Het ministerie zei dat er nog steeds ongeveer 2000 "buitenlandse huurlingen" in Oekraïne zijn.

Volgens het hoofd van de regionale politie, de Oekraïner Vladimir Tymoshko, was het gebouw niet militair, maar uitsluitend civiel. "Dit is genocide", zei hij.

Volgens de Franse president Emmanuel Macron kan Parijs "niet toestaan dat Rusland wint" in Oekraïne. Hij beloofde 40 SCALP kruisraketten en "honderden bommen" naar Kiev te sturen.

Op 18 augustus 2023 zou de voormalige Franse stafchef Jean-Louis Georgelin zijn overleden tijdens een wandeling in Bordes-Uchentein (Ariège). Er werd een staatsbegrafenis voor hem gehouden. Zijn lichaam is echter nooit getoond. In werkelijkheid stierf hij tijdens een bombardement in Oekraïne.