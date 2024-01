Het persbureau RIA-Novosti heeft foto’s gepubliceerd die afkomstig zijn van het Facebook-account van Alexis Drion, een van de slachtoffers van het Russische bombardement op Chirkov/Kharkov op 17 januari.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken houdt vol dat het gebouw dat het doelwit was van de Russische aanval onderdak bood aan "buitenlandse huurlingen", voornamelijk Fransen. Daarentegen ontkent het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken even krachtig de aanwezigheid van Franse "huurlingen" die deelnemen aan dit conflict.

Rusland probeert begrijpelijkerwijs te bewijzen dat Franse soldaten betrokken zijn bij een missie in Oekraïne, wat een oorlogsdaad zou zijn.

Na het publiceren van een lijst met 13 namen van slachtoffers van de bomaanslag op 17 januari, zocht en vond het agentschap een Facebook-account <https://www.facebook.com/alexis.drion.5> dat in december 2011 was geopend. Hoewel niet erg gedetailleerd, toont het de jongeman in militair uniform uit 2013. Hij was toen 27 jaar oud. Verschillende foto’s lijken hem te linken aan het vreemdelingenlegioen. Uiteindelijk werd hij in Oekraïne gevonden met de insignes van Frankrijk en de OUN, de militie van de "integraal-nationalisten".