« Horizons et débats », n°17, 5 août 2019

Fondement de la politique étrangère suisse

La neutralité comme ligne directrice, la démocratie directe comme fondement. Réflexions de Paul Widmer sur l’histoire de la politique étrangère suisse, par Marianne Wüthrich / La politique extérieure du jeune Etat fédéral : corrélation entre la neutralité et l’action humanitaire / La Swatch – une importante facette de l’histoire suisse. Nicolas et Nick Hayek – deux véritables patrons suisses, par Werner Wüthrich / Onze ans de continuel « sauvetage des banques ». Comment se préparer pour l’avenir / Où va l’Etat de droit allemand ? L’analyse d’Alfred Adler concernant la Première Guerre mondiale face à l’Allemagne d’aujourd’hui, par Karl Müller / Nucléaire iranien : « Une solution est possible, si les sanctions américaines sont levées », par Ali Akbar Salehi / Une autorisation du Congrès datant d’il y a 18 ans ne devrait pas permettre une nouvelle guerre, par Bob Barr / « Conférences suisses – textes sur le droit international et l’ordre mondial » / 75 ans : Stalingrad. Exposition dans l’église protestante « Kartäuserkirche » de Cologne, par Reinhild Felten et Christian Fischer / Une autre géographie de la Suisse. Trésors topographiques non mentionnés sur la carte, par Heini Hofmann.