« Horizons et débats », n°21, 30 septembre 2019

« Opération Libero »

Smartvote – Sondage de la SSR – « Opération Libero ». Rassemblons les pièces du puzzle, par Marianne Wüthrich / Brexit : entre affabulation et vérité, par Karl Müller / Arabie saoudite – Attaque contre une surproduction énergétique mondiale, par Henrik Paulitz / Trump n’est pas pressé de venir en aide à l’Arabie saoudite, par M. K. Bhadrakumar / L’Arabie saoudite et un monde se trouvant, une fois de plus, au bord du précipice, par Willy Wimmer / « La Volga était en feu … ». Des survivants de Stalingrad se souviennent… et bien souvent une solidarité humaine présentait une ouverture sur la vie, par Werner Wüthrich / La Crimée : 5 années après les événements. Développement – histoire – contexte / « Musique pour la paix » / « Nous devrions réapprendre à voir avec le coeur ». Réflexions à l’occasion du 130e anniversaire d’Olga Meyer, auteur suisse de littérature pour l’enfance et la jeunesse, par Eliane Perret / Excursion en famille avec deux garçons. Examen approfondi d’une situation éducative semblant ordinaire, par Marita Brune-Koch.