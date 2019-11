« Horizons et débats », n°25, 25 novembre 2019

Les milices helvètes

Le principe de la milice permet de garder les pieds sur terre, par Kaspar Villiger / Grande importance du principe de milice dans les municipalités, Entretien avec Claude Dougoud / Libérez Julian Assange ! / « Le silence, c’est la participation ». Le FBI a essayé de faire de l’Islande un allié complice dans l’arrestation de Julian Assange, par Sara Chessa / L’expert de l’ONU sur la torture sonne à nouveau l’alarme : la vie de Julian Assange est en danger / « L’OTAN aurait dû disparaître avec le bloc soviétique », Interview de Gabriel Galice / Annegret Kramp-Karrenbauer veut pousser l’Allemagne sur la voie de la guerre, par Karl Müller / Aggravation de la situation militaire en Europe de l’Est. Une politique de détente est de plus en plus urgente / Le 4 novembre : voir Naples et mourir, par Manlio Dinucci / Allemagne : développement des forces armées à l’insu du public. « Le sauvetage de la Crimée – et son importance géostratégique dans la nouvelle guerre froide » / « On reste ici ! » – Le 9 novembre 1989 à Jüterbog, par Henrik Schulze / « Qu’on dessine l’être humain tel qu’il est, son âme sera toujours inhérente ». Exposition des oeuvres de Wilhelm Leibl au Kunsthaus de Zurich, par Urs Knoblauch.