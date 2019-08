« Horizons et débats », n°18, 19 août 2019

Démocratie directe

Qui se sent gêné par la démocratie directe ? Recette d’Avenir Suisse pour son abolition à long terme, par Marianne Wüthrich / Quelle liberté nous apporte l’« Opération Libero » ? / Les actions de l’armement explosent : 500 % de bénéfices en dix ans ! / Une catastrophe s’approche du Tian Shan – est-ce maintenant le tour de la Chine ?, par Willy Wimmer / Eléments criminels de la politique étrangère des Etats-Unis. Deux livres d’information, par Matin Baraki / Egarements des européistes de l’UE. Regard critique sur les verbiages portant sur la « démocratie » lors des élections européennes, par Karl Albrecht Schachtschneider / La plate-forme ÖXIT et les élections au Conseil national autrichien / Trump et l’influence des bellicistes néoconservateurs. L’Europe sera-t-elle capable de se construire son propre caisson étanche ?, par André Archimbaud / Entre compromission et résistance – Le compositeur russe Dmitri Chostakovitch. A propos de la biographie romancée de Julian Barnes « Le Fracas du temps », par Winfried Pogorzelski / Le général Henri Guisan, porteur de valeurs et de culture, par Jürg Stüssi-Lauterburg / Une existence vécue dans la dignité !, par Heinz Schwirten et Werner Voss.