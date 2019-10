Μετάφραση

Κριστιάν Άκκυριά



Πηγή

Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα)



[4] Ο Edward Luttwak δημοσίευσε το Coup d’Etat: ένα πρακτικό εγχειρίδιο (Harvard University Press, 1968). Αυτό το βιβλίο, το οποίο συμβουλεύει να μην δημοσιοποιήσει ένα πραξικόπημα έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί αντίθεση, έγινε η Αγία Γραφή των συνωμοτών της 9/11. Ήταν εκείνος που δημοσίευσε στο Harper’s του Μάρτιου 1975 “Seizing Arab Oil” (κάτω από το ψευδώνυμο Miles Ignotus.

[5] Ο Lee Hamilton προήδρευσε την κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία δημοσίευσε, στις 21 Αυγούστου 1975, Oil fields as military objectives. Μια μελέτη feasibiliy . Ωστόσο, προήδρευσε επίσης την προεδρική επιτροπή για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και δημοσίευσε την έκθεση της Επιτροπής 9/11.] ] και ο Κίσινγκερ [[Σχετικά με τον ρόλο του Χένρι Κίσινγκερ στην πετρελαϊκή κρίση του 1974, δείτε τα έργα του William Engdahl. Μετά την έξοδο του από τις επίσημες λειτουργείςε, ο "αγαπητός Henry" δημιούργησε τους Kissinger Associates, των οποίων ο Paul Bremer ήταν Εκτελεστικός Διευθυντής, πριν γίνει Εκτελεστικός Διευθυντής της Προσωρινής Αρχής Συνασπισμού. Αυτή ήταν μια ιδιωτική εταιρεία, δείτε: " Ποιος κυβερνάει το Ιράκ; ", του Τιερί Μεϊσάν, Voltaire Network , 13 Μαΐου 2004.

