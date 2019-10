În al doilea rând, Climate Exchange Plc, a propus un sistem vizînd sa faca sa plateasca emițătorii de CO. Este vorba de a combate încălzirea globală, deși CO2 este unul dintre numeroasele gaze care poate avea un impact asupra climei. Burse climatice au fost deschise în Chicago, apoi Londra, Montreal, Tianjin și Sydney. Se pare că Climate Exchange Plc a fost fondată de un fost director al bancii Goldman Sachs și vice-președintele Statelor-Unite, Albert Gore. Statuturile sale au fost scrise de un avocat pe atunci necunoscut, viitorul președinte al Statelor-Unite, Barack Obama [ 8 ]. Pe scurt, teama de încălzirea globală permite câtorva persoane puternice, și doar lor înșiși să se îmbogățească.

Aceste rezultate sunt exacte, dar nu vor fi durabile. Potrivit Agenției internaționale de Energie (AIE), producția de petrol și de gaz de șist SUA va începe să scadă încă din 2023 sau 2024. Noi am explicat deja că strategia imaginată de Mike Pompeo viza să maximizeze beneficiile înainte de acest declin; că în definitiv, Statele-Unite înțelegeau să mențină o poziție de lider pe piața mondială a energiei [ 7 ].

Traducere

Light Journalist



