شبكة فولتير

سوريا: الجيش الروسي يحمي السكان المسيحيين

شبكة فولتير
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انتشر الجيش الروسي في تل تمر في شمال سوريا لحماية السكان من الانتهاكات التي يرتكبها الجيش التركي وأكراد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب .

لقد ضم أكراد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب مدينة تل تمر إلى "روجافا"، هذه الدويلة التي تصورها البنتاغون في عام 2013 كجزء من إعادة تشكيل الشرق الأوسط الكبير.

قام حزب العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية بطرد العديد من السكان المسيحيين الأشوريين الذين كانوا يشكلون الأغلبية حينذاك، بهدف "أكردة" المدينة.

من جانبه، يواصل الجيش التركي تدمير كل الصروح الأثرية غير الإسلامية التي تقع في طريقه، أي كل أثر للوجود المسيحي.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “سوريا: الجيش الروسي يحمي السكان المسيحيين”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019, www.voltairenet.org/article208429.html

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