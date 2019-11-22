Suriye: Rus Ordusu Hıristiyan halkı koruyor

Rus Ordusu, yerel halkı Türk Ordusunun ve PKK-YPG Kürtlerinin gaspından korumak için Suriye’nin Kuzeyindeki Tel Amr’da konuşlandı.

Tel Amr kasabası PKK-YPG tarafından, 2013 yılında genişletilmiş Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi kapsamında Pentagon tarafından « Rojava »ya dahil edilmişti. PKK-YPG, kasabayı « Kürtleştirmek » üzere, burada yaşayan ve o dönem çoğunlukta olan çok sayıda Süryani Hıristiyan’ı bölgeden sürmüştü.

Türk Ordusu ise yolu üzerinde Müslümanlara ait olmayan dolayısıyla Hıristiyan varlığının izleri olan anıtları yok etmektedir.