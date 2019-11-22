Voltaire İletişim Ağı

Suriye: Rus Ordusu Hıristiyan halkı koruyor

Voltaire İletişim Ağı
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Rus Ordusu, yerel halkı Türk Ordusunun ve PKK-YPG Kürtlerinin gaspından korumak için Suriye’nin Kuzeyindeki Tel Amr’da konuşlandı.

Tel Amr kasabası PKK-YPG tarafından, 2013 yılında genişletilmiş Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi kapsamında Pentagon tarafından « Rojava »ya dahil edilmişti. PKK-YPG, kasabayı « Kürtleştirmek » üzere, burada yaşayan ve o dönem çoğunlukta olan çok sayıda Süryani Hıristiyan’ı bölgeden sürmüştü.

Türk Ordusu ise yolu üzerinde Müslümanlara ait olmayan dolayısıyla Hıristiyan varlığının izleri olan anıtları yok etmektedir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Suriye: Rus Ordusu Hıristiyan halkı koruyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 22 Kasım 2019, www.voltairenet.org/article208386.html

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