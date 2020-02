Des journalistes de bonne foi avaient été conduits par des révolutionnaires (en réalité les services secrets turcs et ceux de l’Otan) dans un village syrien, Jabal Al-Zaouia, pour assister à des rassemblements de l’Armée syrienne libre et les filmer. Ils furent nombreux à se faire intoxiquer et à croire à un soulèvement populaire. Lorsque cette mise en scène fut dénoncée par Daniel Iriarte dans le quotidien espagnol ABC —car il avait reconnu sur place non pas des combattants syriens, mais libyens, sous les ordres d’Aldelhakim Belhaj et de Mehdi al-Harati [ 3 ]— la presse refusa de reconnaitre la manipulation dont elle avait fait l’objet. L’incapacité des journalistes à admettre leurs erreurs, même lorsque certains de leurs confrères les confondent, reste le meilleur atout des maîtres de la propagande.

