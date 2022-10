Selon Greyzone, Chris Donelly a élaboré, en avril dernier, un plan de sabotage du pont de Crimée et de formation de soldats ukrainiens pour le réaliser. Il l’aurait notamment partagé avec Audrius Butkevičius, le ministre lituanien de la Défense.

Le colonel Donelly fut le conseiller spécial de quatre secrétaires généraux de l’Otan. Il fut en charge des réseaux stay-behind de l’Alliance dans la Russie indépendante. Il est aujourd’hui le responsable de l’Institute of Statecraft ; un bras du ministère britannique de la Défense chargé de diffuser de la propagande anti-Russe dans les grands médias internationaux. Il avait été mis en cause lors de l’attentat contre Sergei et Yulia Skripal, en 2018. Il aurait joué un rôle central dans la diffusion des imputations accusant le FSB.

De son côté, le FSB russe a reconstitué le trajet du camion piégé et arrêté huit personnes, de nationalité russe, ayant participé à l’opération qu’il a attribuée aux services secrets ukrainiens. À titre de représailles, l’armée russe a bombardé massivement des bâtiments officiels, y compris à Kiev, faisant de nombreuses victimes collatérales.