Potrivit celui mai bun expert al Pentagonului, William Arkin, în Newsweek [ 5 ], ar exista acum șapte planuri distincte: Rescue & Evacuation of the Occupants of the Executive Mansion (RESEM) vizînd să se protejeze președintele, vicepreședintele și familiile lor. Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP) vizînd să se protejeze secretarul Apărării și principalii lideri militari. Atlas Plan , vizînd să se protejeze membrii Congresului și ai Curtii supreme. Octagon , despre care nu se știe nimic. Freejack , de asemenea necunoscut. Zodiac , încă necunoscut. Granite Shadow , prevăzînd desfășurarea de unități speciale la Washington și stipulînd condițiile de utilizare a forței, și de trecere a locurilor sub autoritatea armatei [ 6 ].

Cu toate acestea, chiar și fără competență medicală, nu am nici o îndoială că milenii de experiență medicală pot fi mai eficiente împotriva unei boli decât rețetele birocratice. În plus, dacă vom continua să observăm fenomenul actual, constatăm că, în acest moment, Suedia înregistrează 10 decese pe milion de locuitori, în timp ce Italia plînge 166 pe milion. Desigur, acesta este doar începutul epidemiei, iar aceste două țări sunt foarte diferite. Cu toate acestea, Italia se va confrunta probabil cu un al doilea și apoi cu un al treilea val de contaminare, în timp ce Suedia va fi dobândit o imunitate de grup, și va fi protejată de ea.

Traducere

Light Journalist



[1] “End the dog-eat-dog mentality to tackle the crisis”, Gordon Brown, Financial Times (UK), Voltaire Network, March 26, 2020.

[2] Continuity of Government: Current Federal Arrangements and the Future, Harold C. Relyea, Congresionnal Research Service, August 5, 2005.

[3] Against All Enemies: Inside America’s War on Terror, Richard Clarke, Free Press (2004).

[4] A Pretext for War: 9/11, Iraq, and the Abuse of America’s Intelligence Agencies, James Bamfort, Anchor Books (2005).

[5] “Exclusive: Inside The Military’s Top Secret Plans If Coronavirus Cripples the Government”, William M. Arkin, Newsweek, March 18, 2020.

[6] “Top Secret Pentagon Operation “Granite Shadow” revealed. Today in DC: Commandos in the Streets?”, William Arkin, Washington Post, September 25, 2005.

[7] Hearing to receive testimony on United States Northern Command and United States Strategic Command in review of the Defense Authorization Request for fiscal year 2021 and the future years Defense Program, Senate Committe on Armed Service, February 13, 2020.