في خطاب متلفز بٌثَ في 16 حزيران-يونيو 2020، نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مزاعم حول تحويل مليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة من لبنان إلى إيران، أو إلى سوريا.

بل على العكس، اتهم أحد البنوك بتحويل 20 مليار دولار على الأقل من لبنان إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، مما تسبب في انهيار الليرة اللبنانية.

إن دخول قانون قيصر حيز التطبيق، في 17 حزيران-يونيو 2020، الذي يحظر أي نشاط تجاري مع سوريا أو مع سوريين، سيؤدي إلى انتشار المجاعة في كل من لبنان وسوريا.

وختم السيد حسن نصر الله: "سوريا هي الممر البري الوحيد لبلد الأرز، سواء على الصعيد الاقتصادي أو التجاري. لذا، أطلب من الحكومة عدم الخضوع لقانون قيصر الذي يسعى لتجويع لبنان وسوريا".