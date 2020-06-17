Hizbullah Genel Sekreteri Seyiyd Hasan Nasrallah, 16 Haziran 2020’de televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, son aylarda Lübnan’dan İran’a veya Suriye’ye milyarlarca doların aktarıldığına ilişkin iddiaları reddetti.

Aksine, bir bankayı Lübnan Lirasının çökmesine neden olacak şekilde bir bankayı yasadışı bir şekilde Lübnan’dan ABD’ye en az 20 milyar dolar transfer etmekle suçladı.

Ertesi gün 17 Haziran 2020’de, Suriye ile ya da Suriyelilerle tüm ticareti yasaklayan Sezar Kanununun (Cesar Act) yürürlüğe girmesi Lübnan ve Suriye’de kıtlığın yayılmasına neden olacak.

Seyyid Hasan Nasrallah şu sonuca vardı: « Suriye, sedir ülkesi için hem ekonomik hem de ticari açılan tek kara koridorudur. Hükümetten Lübnan ve Suriye’yi açlığa mahkum etmeyi hedefleyen Sezar yasasına boyun eğmemesini istiyorum ».