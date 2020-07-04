طالب رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب في 30 حزيران-يونيو 2020، بكلمة له عبر الفيديو أثناء المؤتمر المخصص لإعادة إعمار سوريا، بمساعدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة قانون قيصر.

قانون حماية المدنيين قيصر في سوريا Caesar Syria Civilian Protection Act ، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران-يونيو، هو قانون أمريكي موجه لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد، لارتكابه ذنب البقاء في منصبه بعد سنوات من التهديدات، والحصار، والتهم الكاذبة، والأحكام المزورة، والحرب، ويرنو القانون لتمديد العقوبات الأمريكية لتطول أي شخص أو كيان يأتي لمساعدة "النظام" السوري.

ومع ذلك، يمكن التحايل على هذا القانون من قبل سوريا، من خلال التعامل مع مرتزقة البنتاغون من الأكراد، وليس عبر لبنان، الذي بدأ سكانه يعانون من الجوع.

وقال : "أناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، حماية لبنان من الانعكاسات السلبية لأي عقوبات يمكن أن تفرض على السوريين، ولا سيما في إطار قانون قيصر، والحرص على أن لا تؤثر هذه المنعكسات السلبية على أنشطتنا التجارية والاقتصادية في الخارج، والتي من شأنها أن تحبط جهودنا الحالية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد".