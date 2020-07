Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, intervenant le 30 juin 2020, devant la visioconférence consacrée à la reconstruction de la Syrie, en a appelé à l’aide des Nations Unies et de l’Union européenne face à la loi César.

Le Caesar Syria Civilian Protection Act, qui est entré en vigueur le 17 juin, est une loi états-unienne censée punir le président syrien Bachar el-Assad, coupable d’être toujours là après des années de menaces, d’embargo, de fausses accusations, de procès truqué et de guerre.

Elle étend les sanctions US à toute personne ou entité qui viendrait en aide au « régime » syrien.

Cependant, cette loi peut être contournée par la Syrie dès lors qu’elle traite via les mercenaires kurdes du Pentagone, mais pas par le Liban, dont la population commence dès à présent à souffrir de la faim.

« J’appelle les Nations unies, l’Union européenne et les pays amis à protéger le Liban des répercussions négatives de toute sanction qui pourrait être imposée aux Syriens, en particulier dans le cadre de la loi César, et à veiller à ce que ces répercussions ne perturbent pas nos activités commerciales et économiques à l’étranger, compromettant ainsi nos efforts actuels pour sortir de la crise que traverse le pays », a déclaré Hassan Diab.