O Primeiro-Ministro libanês, Hassan Diab, falando em 30 de Junho de 2020, durante a videoconferência consagrada à reconstrução da Síria, apelou à ajuda das Nações Unidas e da União Europeia face à Lei César.

A Caesar Syria Civilian Protection Act («Lei César de Protecção Civil Síria»- ndT), que entrou em vigor em 17 de Junho, é uma lei norte-americana com a intenção de punir o Presidente sírio, Bashar al-Assad, culpado de se manter no cargo depois de anos de ameaças, de embargo, de falsas acusações, de processos judiciais truncados e de guerra.

Ela amplia as sanções dos EUA a qualquer pessoa, ou entidade, que venha em ajuda do «regime» sírio.

Ora, esta lei pode ser contornada pela Síria quando ela age através dos mercenários curdos do Pentágono, mas não pelo Líbano, cuja população começa já a a sofrer de fome.

«Eu apelo às Nações Unidas, à União Europeia e aos países amigos para que protejam o Líbano das repercussões negativas de qualquer sanção que possa ser imposta aos Sírios, em particular no quadro da lei César, e a velar para que estas repercussões não perturbem as nossas actividades comerciais e económicas no estrangeiro, comprometendo assim os nossos esforços actuais para sair da crise que o país atravessa», declarou Hassan Diab.