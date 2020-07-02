Lübnan Başbakanı Hasan Diab, Suriye’nin yeniden inşasına ilişkin olarak düzenlenen bir görüntülü konferansta, Sezat Yasası’na karşı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nden yardım istedi.

17 Haziran’da yürürlüğe giren Caesar Syria Civilian Protection Act, yıllar süren tehdit, ambargo, sahte suçlamalar, hileli yargılamalar ve savaş sonrasında hala yerinde kalmayı başaran Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı cezalandırmayı öngörüyor.

Yasa, ABD yaptırımlarını Suriye « rejimi »ne yardım eden tüm kişi ya da oluşumlara yönelik olarak da genişletiyor.

Öte yandan bu yasa, Pentagon’un paralı askerleriyle iş yaptığında Suriye tarafından delinebilirken, halkı daha şimdiden açlıkla baş başa kalan Lübnan tarafından aşılamamaktadır.

Hasan Diab, « Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve dost ülkeleri, başta Sezar Yasası kapsamında olmak üzere, Suriyelilere dayatılabilecek olan her türlü yaptırımın olumsuz etkilerinden Lübnan’ı korumaya ve bu etkilerin, ülkemizi içerisinde bulunduğu krizden kurtarmaya yönelik mevcut çabalarımızı boşa çıkarmayacak şekilde, yurtdışıyla olan ticari ve ekonomik etkinliklerimizi tehlikeye atmaması için çaba göstermeye çağırıyorum » dedi.