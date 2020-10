El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró al diario japonés Nikkei que los azerbaiyanos ‎siempre han respetado a los armenios y afirmó que son estos últimos quienes perpetraron un ‎genocidio contra los azeríes. ‎

En entrevista concedida al diario japonés el 22 de octubre de 2020, el presidente de Azerbaiyán ‎respondió de la siguiente manera a una pregunta sobre el derecho de autodeterminación de la ‎población del Alto Karabaj, enunciado en los Principios de Madrid [1], que estipulan la realización de un referéndum de ‎autodeterminación en ese territorio en disputa: ‎

‎«No, por supuesto que no. No habrá referéndum en Alto Karabaj. Nunca estaremos de acuerdo ‎con eso. No estábamos de acuerdo con eso durante las negociaciones y ahora, cuando hemos ‎recuperado gran parte del territorio, eso está fuera de discusión.

En cuanto a la autodeterminación, el pueblo armenio ya se autodeterminó. Ellos tienen un ‎Estado armenio independiente. Imaginen qué sucedería si los armenios se autodeterminan en ‎todos los lugares donde viven. ¿Cuántas pequeñas Armenias habrá en el mundo? Es un enfoque ‎contraproducente.

La autodeterminación es un factor importante del derecho internacional pero no debe violar la ‎integridad territorial de Azerbaiyán. Hay diferentes tipos de autodeterminación. Hay diferentes ‎tipos de comunidades y podrían tener la autonomía cultural, por ejemplo. Vemos esos ejemplos en ‎los países desarrollados de Europa. Allí donde la gente tiene ciertos derechos a nivel municipal, ‎en sus comunidades, como en cualquier parte de Azerbaiyán, por supuesto, los armenios que ‎viven en Azerbaiyán pueden tener esta forma de comunicación. Pero nunca autorizaremos la ‎creación de un segundo Estado armenio en el territorio de Azerbaiyán. Eso está fuera de toda ‎discusión. En otras palabras, no habrá referéndum. Nunca.»‎