Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 22 Ekim 2020’de Japon Nikkei gazetesine mülakat verdi. Bu mülakatta, Azerbaycanlıların her zaman Ermenilere saygı duyduklarını, aksine Ermenilerin ise onlara karşı soykırım uyguladığını söyledi.

Madrid İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusunun kendi kaderini tayin hakkına değinen gazete, referandum ilkesini onaylayıp onaylamadığını sordu. İşte bu soruya verdiği yanıt:

« Tabi ki hayır. Dağlık Karabağ’da referandum olmayacak, bu konuda asla uzlaşmayacağız. Müzakereler sırasında bu konu üzerinde uzlaşmadık ve şimdi, bölgenin çoğunu geri kazandığımız bir durumda, bu söz konusu değildir. Kendi kaderini tayin etme ile ilgili olarak Ermeni halkı zaten kendi kaderini tayin etmiştir. Bağımsız bir Ermeni devletleri var. Ermeniler yaşadıkları her yerde kendi kaderlerini belirleseler ne olacağını bir düşünün. Dünyada kaç tane küçük Ermenistan olacak? Bu üretkenliğe aykırı bir yaklaşımdır. Kendi kaderini tayin, uluslararası hukukta önemli bir etkendir. Ancak bu, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ihlal etmemelidir. Farklı kendi kaderini tayin türleri vardır. Farklı topluluk türleri vardır. Ve örneğin kültürel özerklik sahibi olabilirler. Bu örnekleri Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde görüyoruz. Azerbaycan’ın herhangi bir yerinde olduğu gibi, halkın belediyelerinde, topluluklarında belirli haklarının olduğu yerlerde, Azerbaycan’da yaşayan Ermeniler de bu tür bir iletişime sahip olabilirler. Ama Azerbaycan topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Asla. Yani referandum asla olmayacak! »