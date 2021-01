Conformément aux conclusions du quarante et unième Sommet du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, le « Sommet du Sultan Qabous et du Cheik Sabah », qui s’est tenu le 21 joumada el-oula 1442 de l’hégire (soit le 5 janvier 2021) dans la province d’Oula en Arabie saoudite, au cours duquel a été soulignée l’importance de la solidarité et de la stabilité arabe et musulmane dans la région du Golfe et l’importance du resserrement des liens d’amitié et de fraternité entre les peuples et les États du Conseil au service de leur sécurité et de leurs aspirations,

Conformément aux positions prises par l’Arabie saoudite pour parvenir à la solidarité et à la stabilité et pour renforcer la coopération parmi les États du Conseil, face à la nécessité de consolider de toute urgence l’action menée pour faire avancer la région et régler les problèmes auxquels elle se heurte,

Suite à l’annonce faite par l’Arabie saoudite de rouvrir l’espace aérien et les frontières maritimes et terrestres entre le Royaume et le Qatar, État frère, et de convenir de surmonter les divergences et de combler la brèche,

Le Gouvernement saoudien annonce le rétablissement des relations diplomatiques et la réouverture de son ambassade et de ses bureaux à Doha et l’adoption de toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Le Royaume saisit cette occasion pour exprimer ses remerciements à la suite des bons offices exercés par le Koweït et des efforts qu’il a déployés, ainsi que le Gouvernement des États-Unis, à cet égard.