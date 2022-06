Le général John Allen, ancien envoyé spécial du président Barack Obama pour la coalition contre Daesh, a démissionné de la présidence de la Brookings Institution à la suite d’une perquisition du FBI.

Il lui est reproché d’avoir secrètement fait du lobbying pour le compte du Qatar durant la crise qui opposa l’émirat à l’Arabie saoudite en 2017.

La Brookings Institution dispose de trois filiales en Chine, en Inde et au Qatar.

Les think tanks états-uniens ne sont plus tant des centres de recherche que des lobbys vendus au plus offrant.