В соответствии с итогами сорок первого саммита Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССЗ) («Саммит султана Кабуса и шейха Сабаха»), который состоялся 21 джумада аль-уля 1442 года по хиджре (5 января 2021 года) в мухафазе Аль-Ула в Королевстве Саудовская Аравия и участники которого подчеркнули необходимость обеспечить в регионе Залива арабо-исламскую солидарность и стабильность и важность укреплять узы дружбы и братства между народами и странами Совета в интересах обеспечения их безопасности и реализации их устремлений,

Учитывая позицию Саудовской Аравии, которая подчеркивает необходимость для государств ССЗ укреплять солидарность, обеспечивать стабильность и расширять сотрудничество, а также в ответ на настоятельную необходимость объединять усилия, добиваться развития региона и решать стоящие перед ним проблемы,

И в дополнение к заявлению Королевства Саудовская Аравия об открытии воздушного пространства, открытии воздушных и сухопутных границ Королевства и братского Государства Катар и их согласии отложить в сторону свои разногласия и преодолеть раскол,

Правительство Саудовской Аравии объявляет о том, что дипломатические отношения будут восстановлены, что работа посольства и учреждений Королевства в Дохе будет возобновлена и что будут приняты все другие необходимые меры.

Пользуясь этой возможностью, Королевство выражает признательность за добрые услуги и усилия нашим братьям в Государстве Кувейт и за предпринятые в этой связи усилия администрации Соединенных Штатов.