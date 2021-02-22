Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin gizli bir raporuna göre, Mareşal Haftar (Sirenayka’lı), Trablus hükümeti (Müslüman Kardeşler) liderlerine suikast düzenlemek üzere Eric Prince’i (Blackwater’ın kurucusu ve Trump yönetimindeki bir bakanın kardeşi) tuttu.

« Project Opus », Ürdün’den nakledilen on iki Güney Afrikalı, beş İngiliz, iki Avustralyalı ve bir ABD pilotu tarafından iki aşamada gerçekleştirilecekti. Nisan 2019’da Güney Afrika menşeli altı helikopter Botsvana üzerinden Bingazi’ye gönderildi. Ancak hava araçlarının sözleşmeye uygun olmadığını düşünen Mareşal Hafter ile anlaşmazlık çıktı. Bir adet Bell Cobra saldırı helikopteri ve küçük bir Bulgar LASA T-Bird keşif uçağını elinde tutmayı amaçlıyordu. Ekibin ve teçhizatın geri kalanı konuşlandırılmadı ve sahada mevcut olan adamlar Malta’ya geri çekildiler.

Haziran 2020’de ikinci bir girişim gerçekleşti, ancak Sirenayka’daki yeni Türk hava savunması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

80 milyon dolar değerindeki sözleşme, Eric Prince’in daha önce askeri eğitim vermiş olduğu Birleşik Arap Emirlikleri merkezli üç şirket tarafından işletildi.

Bu Birleşmiş Milletler raporu, Başkan Trump’ın Beyaz Saray’dan yeni ayrıldığı sırada ifşa edildi. Hiçbir önemli yeni bilgi içermemektedir: içeriği bundan dokuz ay önce New York Times tarafından zaten ifşa edilmişti [1]. Biden yönetimi, bu raporu Libya’ya yönelik uluslararası silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Yaptırımlar Komitesi’ne aktararak, Libya’daki « iç savaşa » karşı açık muhalefetini göstermeye çalışmaktadır. Oysa kısa süre önce Pentagon’a « genişletilmiş Orta Doğu »nun tamamında « sonsuz savaş »ı başlatması için (Rumsfeld/Cebrowski stratejisi) onay verdi.