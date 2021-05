Christopher Steele, ancien chef du bureau du MI6 à Moscou (2006-09) et actuel directeur d’Orbis Business Intelligence, a remis un second dossier sur Donald Trump à la Maison-Blanche.

Son premier dossier [1], remis au FBI, avait provoqué l’ouverture de l’enquête du procureur Robert Mueller (identifié comme collaborateur de la CIA lors de l’attentat de Lockerbie en 1988) sur le Russiagate ; enquête qui —malgré des moyens considérables— s’était terminée en fiasco.

Ce second dossier reprend l’allégation selon laquelle le FSB détiendrait, non pas une, mais plusieurs sextapes de l’ancien président Trump, et le ferait chanter. Il se fonderait sur de nouvelles sources.