Eski Mİ6 Moskova büro şefi (2006-2009) ve Orbis Business İntelligence’ın şu anki yöneticisi olan Christopher Steele, Donald Trump hakkında Beyaz Saray’a ikinci bir dosya sundu.

FBİ’a teslim edilen ilk dosya [1], savcı Robert Mueller’in (1988’deki Lockerbie saldırısında CİA işbirlikçisi olarak tanımlanan) Russiagate soruşturmasını açmasına neden olmuştu. Bu soruşturma, ayrılan önemli kaynaklara rağmen fiyaskoyla sonuçlanmıştı.

Bu ikinci dosya, FSB’nin elinde eski Başkan Trump’a ait sadece bir değil ama birden fazla seks kaseti bulunduğu ve ona şantaj yaptığı iddiasını ele almaktadır. Dosyanın yeni kaynaklara dayandığı bildirilmektedir.