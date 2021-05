Christopher Steele, ex jefe del buró del MI6 británico en Moscú y actual director de Orbis Business ‎Intelligence, ha entregado a la Casa Blanca un segundo expediente sobre el ex presidente ‎estadounidense Donald Trump. ‎

El primer expediente de Christopher Steele sobre el entonces presidente Donald Trump [1] ‎fue utilizado para justificar la apertura de la investigación del fiscal Robert Mueller sobre el ‎llamado «Rusiagate». A pesar de los considerables medios puestos a la disposición del fiscal Robert ‎Mueller, aquella investigación acabó en un fiasco de grandes proporciones. ‎

El segundo “expediente” entregado ahora por el ex espía británico retoma la alegación según ‎la cual el FSB ruso (ex KGB) tendría en su poder no una sino varias sextapes donde aparece ‎Donald Trump, material que habría sido utilizado para chantajearlo. Supuestamente, el nuevo ‎expediente se basa en información proveniente de nuevas fuentes. ‎