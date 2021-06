No âmbito do «DoD China Task Force», contactos foram encetados pelos Estados Unidos com membros do «Quad» (Austrália, Índia, Japão, EUA).

Trata-se de reactivar essa estrutura para a tornar uma aliança militar de defesa da democracia.

Outros contactos foram igualmente feitos com a Coreia do Sul, as Filipinas, a Malásia, Singapura e o Vietname tendo em vista criar um Quad + .

Esta estratégia visa não fazer nada que ameace directamente a China, mas, antes isolá-la politicamente.

Claro, esta apresentação deverá ser acompanhada por um aparelho de propaganda: a Índia de Narendra Modi e os Estados Unidos de Joe Biden já não são democracias.