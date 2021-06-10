ABD, « DoD China Task Force » çerçevesinde, « Quad »(Avustralya, Hindistan, Japonya, ABD) üyeleriyle temaslar yürüttü.

Bu yapının demokrasinin savunmasına yönelik askeri bir ittifak haline getirmek üzere yeniden harekete geçirilmesi söz konusudur.

Aynı şekilde, bir tür Quad + oluşturmak amacıyla Güney Kore, Filipinler, Malezya, Singapur ve Vietnam ile başka temaslar da kuruldu.

Bu strateji, Çin’i doğrudan tehdit eden adımlar atmayı değil, onu siyasi olarak tecrit etmeyi amaçlıyor.

Elbette bu sunuma bir propaganda aygıtı eşlik etmek zorundadır: Narendra Modi’nin Hindistan’ı ve Joe Biden’ın Birleşik Devletleri artık birer demokrasi değildirler.