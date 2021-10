O Reino Unido inicia negociações com vista à sua adesão ao Acordo Global e Progressivo para Parceria Transpacífico (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership — CPTPP) .

Este Tratado surgiu no Fórum Económico Regional da Ásia-Pacífico (APEC). Depois de ser membro dele, os Estados Unidos com Donald Trump retiraram-se. Ele trata de todos os aspectos do comércio, salvo das drogas e do tabaco.

Este Tratado foi concebido para criar uma zona de livre-comércio anti-chinesa, mas a China acaba de apresentar a sua candidatura após o anúncio do Pacto Militar AUKUS.

Os projectos de Pequim e de Londres estão, pois, em competição: seja um tratado regional de paz, seja uma zona de livre-comércio defendida pelos Anglo-Saxões contra a China.