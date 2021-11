Une loi visant à mettre à jour les règlements financiers US a été considérablement amendée par la Chambre des représentants, le 17 décembre 2019. Incidemment, elle a assimilé l’ARN messager à un vaccin (Sec 605 Biological Product Definition). Elle a été adoptée comme telle et promulguée le 20 décembre 2019 (H.R.1865 - Further Consolidated Appropriations Act, 2020).

Quelques jours plus tard, la Chine était confrontée à une épidémie de Covid 19. Dans les mois qui suivirent de grands laboratoires eurent l’idée d’utiliser l’ARN messager comme un équivalent des vaccins pour combattre la Covid ; un usage nouveau auquel personne n’avait songé auparavant… à l’exception du Congrès US.