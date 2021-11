Il 17 dicembre 2019 la Camera dei Rappresentanti ha emendato in modo significativo una legge di aggiornamento dei regolamenti finanziari USA. Essa ha per inciso equiparato l’RNA messaggero a un vaccino (Sec 605 Biological Product Definition). La legge è stata adottata con gli emendamenti e promulgata il 20 dicembre 2019 (H.R. 1865 – Further Consolidated Appropriations Act, 2020).

Pochi giorni dopo la Cina affrontava l’epidemia di Covid 19. Nei mesi successivi grandi laboratori farmaceutici ebbero l’idea di utilizzare l’RNA messaggero come equivalente di un vaccino contro il Covid: un nuovo uso cui nessuno aveva pensato prima… a eccezione del Congresso USA.