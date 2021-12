Jack Dorsey, o fundador e CEO histórico do Twitter, foi convidado a demitir sine die. O seu mandato como administrador vai acabar no fim do ano e não será renovado.

Jack Dorsey era um dos mais poderosos super-bilionários de Silicon Valley. Ele pôde impor a censura ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No entanto, o seu poder dependia dos seus investidores. Depois de ter sido CEO da firma de 2006 e 2008, ele fora já forçado à demissão uma primeira vez. No entanto, regressara à chefia do Twitter em 2015. Em 2020, de novo, o seu principal accionista, a Elliott Management de Paul Singer, havia tentado apeá-lo. Agora, acaba de conseguir.