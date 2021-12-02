Twitter’ın kurucusu ve tarihi CEO’su Jack Dorsey’den en kısa zamanda istifa etmesi istendi. Müdür olarak görev süresi bu yıl sona erecek ve yenilenmeyecek.

Jack Dorsey, Silikon Vadisi’ndeki en güçlü süper milyarderlerden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri’nin görevdeki Başkanı Donald Trump’ı sansürleyebildi.

Öte yandan gücünü yatırımcılarından alıyordu. 2006’dan 2008’e kadar firmanın CEO’su iken daha önce de istifaya zorlanmıştı. 2015’te Twitter’ın başına geri dönmüştü. Yine 2020’de ana hissedarı Elliott Management (Paul Singer) onu görevden almaya çalışmıştı. Nihayet başarıya ulaştı.