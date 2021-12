Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, les trois principales réalisations de l’administration Biden en politique étrangère en 2021 sont :

– 1. « Reconquérir notre rôle de leader dans les institutions internationales et réunir les dirigeants mondiaux pour faire de réels progrès sur les plus grands défis de notre temps » tels que « servir d’arsenal vaccinal mondial, stimuler la reprise économique mondiale et restaurer le leadership américain sur le climat ».

– 2. « Rétablir nos alliances, y compris avec l’Europe » notamment en réglant les différends commerciaux.

– 3. « Dans l’Indo-Pacifique, nous avons développé de nouvelles plateformes comme l’AUKUS (Australie/Royaume Uni/USA) et élevé le Quad (Australie/Inde/Japon/USA). »